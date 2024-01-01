Підтвердили загибель воїна з Луцька Романа Завірюхи, який поліг у бою 10 місяців тому

Підтвердили загибель воїна з Луцька Романа Завірюхи, який поліг у бою 10 місяців тому
Чергова трагічна звістка про загибель воїна-краянина сколихнула Волинь та Луцьку громаду.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

19 січня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Вербове Запорізької області загинув солдат Завірюха Роман Олександрович.

Лучанин Завірюха Роман Олександрович, 10.12.2001 року народження, проходив військову службу за контрактом та був зарахований до особового складу військової частини Західного ОТО Національної гвардії України на посаду стрільця-санітара 2 відділення 2 взводу оперативного призначення 2 роти оперативного призначення (на бронетранспортерах) 2 батальйону оперативного призначення.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.

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Теги: Волинь, Луцьк, загибель, втрата, Роман Завірюха, війна, Запоріжжя, Вербове
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