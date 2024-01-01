Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 грудня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 4 грудня



Луцьк



Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 2-4° тепла.



Область



Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 0-5° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 4 грудня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 2-4° тепла.Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 0-5° тепла.

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