Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 грудня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 грудня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 4 грудня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 4 грудня

Луцьк

Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 2-4° тепла.

Область

Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 0-5° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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