Волиняни допомагають відновлювати теплопостачання у Кривому Розі після ракетної атаки росії





Про це Іван Рудницький.



"Зокрема, бригада спеціалістів з Волині вже допомагає комунальникам Кривого Рогу відновлювати теплопостачання, яке втратило місто через артилерійські обстріли ворога.



Загалом понад 50 бригад працюють цілодобово. За вчорашній день аварійно-ремонтним бригадам вдалося повернути опалення у 36 будинків. За сьогодні планується відремонтувати комунікації близько 50 будинків.



Як відомо, рішення розгорнути Штаб управління з ліквідації наслідків аварії в Кривому Розі прийняло Мінрозвитку. Основне завдання Штабу – постійний контроль всіх пунктів, де відбувається ліквідація наслідків надзвичайної ситуації.



Вдячний усім жителям області, які вже не вперше стають на допомогу там, де цього потребують", - йдеться в повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ліквідація наслідків ворожих атак у Кривому Розі триває. До відновлювальних робіт долучилась також і Волинська область.Про це повідомив голова Волинської ОВА"Зокрема, бригада спеціалістів з Волині вже допомагає комунальникам Кривого Рогу відновлювати теплопостачання, яке втратило місто через артилерійські обстріли ворога.Загалом понад 50 бригад працюють цілодобово. За вчорашній день аварійно-ремонтним бригадам вдалося повернути опалення у 36 будинків. За сьогодні планується відремонтувати комунікації близько 50 будинків.Як відомо, рішення розгорнути Штаб управління з ліквідації наслідків аварії в Кривому Розі прийняло Мінрозвитку. Основне завдання Штабу – постійний контроль всіх пунктів, де відбувається ліквідація наслідків надзвичайної ситуації.Вдячний усім жителям області, які вже не вперше стають на допомогу там, де цього потребують", - йдеться в повідомленні.

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