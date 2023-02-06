Волиняни допомагають відновлювати теплопостачання у Кривому Розі після ракетної атаки росії
Сьогодні, 18:11
Ліквідація наслідків ворожих атак у Кривому Розі триває. До відновлювальних робіт долучилась також і Волинська область.
Про це повідомив голова Волинської ОВА Іван Рудницький.
"Зокрема, бригада спеціалістів з Волині вже допомагає комунальникам Кривого Рогу відновлювати теплопостачання, яке втратило місто через артилерійські обстріли ворога.
Загалом понад 50 бригад працюють цілодобово. За вчорашній день аварійно-ремонтним бригадам вдалося повернути опалення у 36 будинків. За сьогодні планується відремонтувати комунікації близько 50 будинків.
Як відомо, рішення розгорнути Штаб управління з ліквідації наслідків аварії в Кривому Розі прийняло Мінрозвитку. Основне завдання Штабу – постійний контроль всіх пунктів, де відбувається ліквідація наслідків надзвичайної ситуації.
Вдячний усім жителям області, які вже не вперше стають на допомогу там, де цього потребують", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомив голова Волинської ОВА Іван Рудницький.
"Зокрема, бригада спеціалістів з Волині вже допомагає комунальникам Кривого Рогу відновлювати теплопостачання, яке втратило місто через артилерійські обстріли ворога.
Загалом понад 50 бригад працюють цілодобово. За вчорашній день аварійно-ремонтним бригадам вдалося повернути опалення у 36 будинків. За сьогодні планується відремонтувати комунікації близько 50 будинків.
Як відомо, рішення розгорнути Штаб управління з ліквідації наслідків аварії в Кривому Розі прийняло Мінрозвитку. Основне завдання Штабу – постійний контроль всіх пунктів, де відбувається ліквідація наслідків надзвичайної ситуації.
Вдячний усім жителям області, які вже не вперше стають на допомогу там, де цього потребують", - йдеться в повідомленні.
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