Волиняни допомагають відновлювати теплопостачання у Кривому Розі після ракетної атаки росії

Волиняни допомагають відновлювати теплопостачання у Кривому Розі після ракетної атаки росії
Ліквідація наслідків ворожих атак у Кривому Розі триває. До відновлювальних робіт долучилась також і Волинська область.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Іван Рудницький.

"Зокрема, бригада спеціалістів з Волині вже допомагає комунальникам Кривого Рогу відновлювати теплопостачання, яке втратило місто через артилерійські обстріли ворога.

Загалом понад 50 бригад працюють цілодобово. За вчорашній день аварійно-ремонтним бригадам вдалося повернути опалення у 36 будинків. За сьогодні планується відремонтувати комунікації близько 50 будинків.

Як відомо, рішення розгорнути Штаб управління з ліквідації наслідків аварії в Кривому Розі прийняло Мінрозвитку. Основне завдання Штабу – постійний контроль всіх пунктів, де відбувається ліквідація наслідків надзвичайної ситуації.

Вдячний усім жителям області, які вже не вперше стають на допомогу там, де цього потребують", - йдеться в повідомленні.
Волиняни допомагають відновлювати теплопостачання у Кривому Розі після ракетної атаки росії
Волиняни допомагають відновлювати теплопостачання у Кривому Розі після ракетної атаки росії
Волиняни допомагають відновлювати теплопостачання у Кривому Розі після ракетної атаки росії
Волиняни допомагають відновлювати теплопостачання у Кривому Розі після ракетної атаки росії
Волиняни допомагають відновлювати теплопостачання у Кривому Розі після ракетної атаки росії
Волиняни допомагають відновлювати теплопостачання у Кривому Розі після ракетної атаки росії

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Теги: Кривий Ріг, Волинь
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