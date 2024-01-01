Ексзаступника голови Вищого господарського суду затримали за підозрою у хабарництві





Про це повідомили Офіс генпрокурора та ДБР, пише



Правоохоронці не називають імені фігуранта, утім «Бабель» із посиланням на джерела пише, що йдеться про Артура Ємельянова.



За даними слідства, колишній суддя, який нині є адвокатом, входив до злочинної організації, що складалась здебільшого з суддів та членів їх родин, адвокатів і працівників суду. Очолював групу колишній голова Вищого господарського суду України, який наразі перебуває у розшуку. Як писали у Bihus.info, йдеться про Віктора Татькова.



Учасники групи, а також інші судді під їхнім впливом за хабарі виносили «потрібні» рішення. Переважно — у господарських спорах. Зокрема, організатор цього «бізнесу», за даними слідства, незаконно втручався у розподіл справ та віддавав їх на розгляд виключно «своїм» суддям, які виконували «побажання замовників».



Як пише ДБР, цей процес «поставили на потік» і протягом тривалого часу фактично унеможливили ухвалення рішень суду з більшості справ без хабарів.



Ексзаступнику Вищого господарського суду України висунули підозру в участі у злочинній організації та участі у злочинах, вчинюваних такою організацією, та в одержанні хабаря (ч. 1 ст. 255 КК України, ч. 2 ст. 368 КК України (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001). Санкція цих статей передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна.



Наразі до суду скерували клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.



Раніше організатора групи оголосили у розшук. Йому та низці інших учасників схеми повідомили про підозру, зокрема, за створення та участь у злочинній організації. Робота з виявлення та встановлення всіх причетних до діяльності цього угруповання триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Колишнього заступника голови Вищого господарського суду України затримали за підозрою у хабарництві.Про це повідомили Офіс генпрокурора та ДБР, пише Громадське Правоохоронці не називають імені фігуранта, утім «Бабель» із посиланням на джерела пише, що йдеться проЗа даними слідства, колишній суддя, який нині є адвокатом, входив до злочинної організації, що складалась здебільшого з суддів та членів їх родин, адвокатів і працівників суду. Очолював групу колишній голова Вищого господарського суду України, який наразі перебуває у розшуку. Як писали у Bihus.info, йдеться проУчасники групи, а також інші судді під їхнім впливом за хабарі виносили «потрібні» рішення. Переважно — у господарських спорах. Зокрема, організатор цього «бізнесу», за даними слідства, незаконно втручався у розподіл справ та віддавав їх на розгляд виключно «своїм» суддям, які виконували «побажання замовників».Як пише ДБР, цей процес «поставили на потік» і протягом тривалого часу фактично унеможливили ухвалення рішень суду з більшості справ без хабарів.Ексзаступнику Вищого господарського суду України висунули підозру в участі у злочинній організації та участі у злочинах, вчинюваних такою організацією, та в одержанні хабаря (ч. 1 ст. 255 КК України, ч. 2 ст. 368 КК України (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001). Санкція цих статей передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна.Наразі до суду скерували клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.Раніше організатора групи оголосили у розшук. Йому та низці інших учасників схеми повідомили про підозру, зокрема, за створення та участь у злочинній організації. Робота з виявлення та встановлення всіх причетних до діяльності цього угруповання триває.

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