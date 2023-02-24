Благодійники передали авто для «соціального таксі» у громаду на Волині
Сьогодні, 17:12
Благодійники з Німеччини передали Володимирській міській громаді авто, яке надаватиме послуги "соціального таксі" людям з інвалідністю.
Це вже другий такий автомобіль у громаді, пише Суспільне.
Послугою "соціального таксі" у громаді можна скористатися з 2021 року. Автомобіль, який виконував цю функцію ділили між собою інклюзивно-ресурсний центр, що опікується дітьми з інвалідністю та територіальний центр соціального обслуговування.
Авто, яке доставили у Володимир благодійники з німецького міста-партнера Цвікау, стане у пригоді людям з інвалідністю, літнім мешканцям та тим, хто має труднощі з пересуванням та не може самотужки скористатися громадським транспортом.
Мікроавтобус вартує 66 878 євро. Його придбали у межах програми німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ Ukraine.
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Це вже другий такий автомобіль у громаді, пише Суспільне.
Послугою "соціального таксі" у громаді можна скористатися з 2021 року. Автомобіль, який виконував цю функцію ділили між собою інклюзивно-ресурсний центр, що опікується дітьми з інвалідністю та територіальний центр соціального обслуговування.
Авто, яке доставили у Володимир благодійники з німецького міста-партнера Цвікау, стане у пригоді людям з інвалідністю, літнім мешканцям та тим, хто має труднощі з пересуванням та не може самотужки скористатися громадським транспортом.
Мікроавтобус вартує 66 878 євро. Його придбали у межах програми німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ Ukraine.
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