Південна Корея оголосила воєнний стан

Південна Корея оголосила воєнний стан
Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль заявив, що у країні ввели воєнний стан. Це потрібно для захисту від «комуністичних сил».

Про це пишуть Yonhap, Korea Herald та Korea Times, повідомляє Громадське.

За словами президента, це зробили, щоб не дати пропівнічнокорейським силам позбавити громадян Південної Кореї «їхньої свободи та щастя».

«Щоб захистити ліберальну Південну Корею від загроз, які представляють комуністичні сили Північної Кореї, і ліквідувати антидержавні елементи <…> Я оголошую надзвичайний воєнний стан», — сказав очільник країни.

Тим часом південнокорейське Міністерство оборони наказало провести нараду ключових командувачів і закликало до посилення пильності.

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Теги: Південна Корея, воєнний стан
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