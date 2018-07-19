У Верховній Раді стало на ще одного нардепа менше

Альоною Шкрум.



Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, пише



"За" проголосували 307 депутатів.



"Альона працювала в Раді 10 років. Це як конгресмени 5-ть скликань). Останній час в нашому комітеті.



Дякую за роботу і удачі на новому місці", - йдеться в повідомленні.



2 грудня стало відомо, що народна депутатка від ВО "Батьківщина" Альона Шкрум складає мандат, комітет Ради уже розглянув відповідний проєкт постанови про складення депутатських повноважень. З’явилася інформація, що Шкрум стане заступником міністра розвитку громад і територій Олексія Кулеби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховна Рада підтримала складання мандату народною депутаткою від ВО "Батьківщина"Про це повідомив нардеп, пише Українська правда "За" проголосували 307 депутатів."Альона працювала в Раді 10 років. Це як конгресмени 5-ть скликань). Останній час в нашому комітеті.Дякую за роботу і удачі на новому місці", - йдеться в повідомленні.2 грудня стало відомо, що народна депутатка від ВО "Батьківщина" Альона Шкрум складає мандат, комітет Ради уже розглянув відповідний проєкт постанови про складення депутатських повноважень. З’явилася інформація, що Шкрум стане заступником міністра розвитку громад і територій Олексія Кулеби.

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