У Верховній Раді стало на ще одного нардепа менше

У Верховній Раді стало на ще одного нардепа менше
Верховна Рада підтримала складання мандату народною депутаткою від ВО "Батьківщина" Альоною Шкрум.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, пише Українська правда.

"За" проголосували 307 депутатів.

"Альона працювала в Раді 10 років. Це як конгресмени 5-ть скликань). Останній час в нашому комітеті.

Дякую за роботу і удачі на новому місці", - йдеться в повідомленні.

2 грудня стало відомо, що народна депутатка від ВО "Батьківщина" Альона Шкрум складає мандат, комітет Ради уже розглянув відповідний проєкт постанови про складення депутатських повноважень. З’явилася інформація, що Шкрум стане заступником міністра розвитку громад і територій Олексія Кулеби.

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Теги: Верховна рада, нардеп
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