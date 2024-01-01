Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Олександр Марценюк
Сьогодні, 15:08
Сьогодні в Локачинську громаду надійшла страшна звістка. На війні загинув Герой Олександр Марценюк.
Про це повідомили у громаді.
"Від отриманих на полі бою в районі с.Курахове Донецької області ран, будучи вірним присязі, даній Українському Народу, загинув наш земляк, житель села Твориничі, Марценюк Олександр Костянтинович.
Висловлюємо щире співчуття дружині, дітям, матері, членам сім'ї, рідним та близьким та розділяємо з вами скорботу!" - йдеться в повідомленні.
У громаді за розпорядженням селищного голови оголошено триденну жалобу.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у громаді.
"Від отриманих на полі бою в районі с.Курахове Донецької області ран, будучи вірним присязі, даній Українському Народу, загинув наш земляк, житель села Твориничі, Марценюк Олександр Костянтинович.
Висловлюємо щире співчуття дружині, дітям, матері, членам сім'ї, рідним та близьким та розділяємо з вами скорботу!" - йдеться в повідомленні.
У громаді за розпорядженням селищного голови оголошено триденну жалобу.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Олександр Марценюк
Сьогодні, 15:08