Як отримати «тисячу Зеленського» пенсіонерам? Розповідають в «Укрпошті»

Як отримати «тисячу Зеленського» пенсіонерам? Розповідають в «Укрпошті»
З 4 грудня оформити "тисячу Зеленського" можна буде через "Укрпошту" – безпосередньо у відділенні або через листоношу.

Про це йдеться у матеріалі Економічної правди.

Водночас, якщо оформити тисячу гривень в "Укрпошті", витратити її можна буде лише в межах послуг поштового оператора.

Тобто, кошти можна спрямувати на придбання українських товарів, які продаються у відділеннях, замовлення ліки, оплату комунальних послуг та мобільного зв’язку.

Крім цього, 1000 гривень від держави можна віддати на благодійність. Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський у коментарі ЕП пояснив, що задонатити державну допомогу можна у міських відділеннях, натомість у селах, де "немає онлайну" така можливість не передбачена.

Спрямувати кошти можна на спільний фонд "Укрпошти" з Київською школою економіки. Звідки донати потрапляють до ЗСУ, ГУР, притулків для тварин тощо.

Так, "Укрпошта" забезпечуватиме виплати за програмою для понад 2 млн українців – пенсіонерів та інвалідів 1 і 2 групи, які отримують свої соціальні виплати через поштового оператора.

Громадяни, які отримують соціальні виплати через "Укрпошту", автоматично долучаються до програми. Про зарахування 1000 грн на рахунок клієнта в "Укрпошті" повідомлять її працівники під час виплати пенсії або соціальної допомоги в грудні.

Важливо: кошти не виплачують готівкою. І використати їх можна лише протягом трьох візитів. Візит – це одне обслуговування (спілкування) клієнта з листоношею або співробітником у відділенні.

В межах одного візиту можна здійснити декілька оплат тисячею (наприклад, поповнити мобільний рахунок та оплатити комунальні послуги).

Якщо не використати кошти за три візити, то залишок повернеться до державного бюджету.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що влада пізніше проведе аудит наданої допомоги в рамках зимової "єПідтримки", і ті, хто оформив її за кордоном, повертатимуть її.

Більше 2,5 мільйонів українців подали заяви про Зимову єПідтримку 1 грудні. Це рекорд для цифрових сервісів.

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Теги: тисяча, допомога
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