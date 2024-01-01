На Київщині затримали двох підлітків, які підірвали вибухівку біля будівлі поліції





Про це



Служба безпеки та Національна поліція затримали двох малолітніх агентів рф, яких російські спецслужби втягнули у терористичну діяльність. 28 листопада цього року фігуранти здійснили теракт у Вишгородському районі на Київщині.



Тоді за завданням російських спецслужб зловмисники підірвали саморобний вибуховий пристрій поблизу будівлі місцевого райвідділу поліції. Внаслідок події ніхто не постраждав.



Обох терористів було викрито «по гарячих слідах». Зловмисниками виявилися двоє 14-річних жителів громади, яких окупанти дистанційно завербували через Телеграм-канали з пошуку швидких заробітків.



Для вчинення злочину юнаки використали вибухівку, яка була замаскована під термос і лежала у тайнику на Київщині.



За інструкцією окупантів для збільшення вражаючої дії вибуху фігуранти начинили вибуховий пристрій гайками та болтами.



Поруч із адмінбудівлею, де мав відбутися підрив, зловмисники приховано встановили мобільний телефон, щоб транслювати вибух у режимі реального часу.



Для вчинення дистанційного підриву фігуранти використали ще один мобільний телефон із спеціальною програмою, яку вони отримали від окупантів.



Усіма діями терористів керував представник спецслужб рф, що маскувався під акаунтом дівчини і обіцяв гроші у разі виконання ворожого завдання. Втім, «гарантованих» коштів з росії фігуранти не дочекалися.



Під час обшуків у них вилучено мобільні телефони та інші докази підривної діяльності на користь країни-агресора.



Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).



Незважаючи на юний вік фігурантів, їм загрожує до 12 років позбавлення волі за вчинення особливо тяжкого злочину.



Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області спільно Національною поліцією за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

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