У Луцьку працюватиме резиденція Святого Миколая в укритті
Сьогодні, 13:29
З 6 до 8 грудня у Луцьку функціонуватиме резиденція Святого Миколая в укритті.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
"Резиденція розміщена в центрі міста, у казкових підземеллях старовинного монастиря. То як же до неї потрапити? Через артгалерею "Образ" (м. Луцьк, просп. Волі 2).
Уже з перших кроків ви потрапляєте в атмосферу магії та зимової казки. Ви зможете поспілкуватися зі Святим Миколаєм, розповісти про свої мрії, передати свій лист із побажаннями. Миколай та його помічники радо приймуть кожного гостя та гостю", - йдеться в повідомленні.
Вхід безплатний, але донат для ЗСУ вітається.
Графік роботи: з 13.00 до 20.00 щоденно протягом трьох днів.
"Якщо плануєте прийти групою від 5 до 15 осіб, потрібно попередньо повідомити організаторів про свій візит, заповнивши гугл-форму; згодом вам зателефонують та узгодять час і дату. (кількість груп на день обмежена, реєстрація до 05.12.2024 23.59).
https://forms.gle/7UMstzyMJ6w7uagm7
Для індивідуальних візитів реєстрація не потрібна – приходьте у зручний час роботи резиденції в порядку живої черги.
Якщо ви хочете, щоб ваша дитина отримала попередньо підготовлений вами подарунок – попередьте про це організаторів та обговоріть деталі.
Якщо ви хочете передати подарунок іншій дитині з-поміж незахищених верств населення – у резиденції буде така можливість.
Подаруймо частинку свого тепла та позитивні емоції дітям! Адже саме зараз, як ніколи, вони їх так потребують!" - додають організатори.
Резиденція знаходиться в укритті, що вкрай важливо в сучасних реаліях.
Контактний номер: +380 95 155 82 27 (Юрій).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
"Резиденція розміщена в центрі міста, у казкових підземеллях старовинного монастиря. То як же до неї потрапити? Через артгалерею "Образ" (м. Луцьк, просп. Волі 2).
Уже з перших кроків ви потрапляєте в атмосферу магії та зимової казки. Ви зможете поспілкуватися зі Святим Миколаєм, розповісти про свої мрії, передати свій лист із побажаннями. Миколай та його помічники радо приймуть кожного гостя та гостю", - йдеться в повідомленні.
Вхід безплатний, але донат для ЗСУ вітається.
Графік роботи: з 13.00 до 20.00 щоденно протягом трьох днів.
"Якщо плануєте прийти групою від 5 до 15 осіб, потрібно попередньо повідомити організаторів про свій візит, заповнивши гугл-форму; згодом вам зателефонують та узгодять час і дату. (кількість груп на день обмежена, реєстрація до 05.12.2024 23.59).
https://forms.gle/7UMstzyMJ6w7uagm7
Для індивідуальних візитів реєстрація не потрібна – приходьте у зручний час роботи резиденції в порядку живої черги.
Якщо ви хочете, щоб ваша дитина отримала попередньо підготовлений вами подарунок – попередьте про це організаторів та обговоріть деталі.
Якщо ви хочете передати подарунок іншій дитині з-поміж незахищених верств населення – у резиденції буде така можливість.
Подаруймо частинку свого тепла та позитивні емоції дітям! Адже саме зараз, як ніколи, вони їх так потребують!" - додають організатори.
Резиденція знаходиться в укритті, що вкрай важливо в сучасних реаліях.
Контактний номер: +380 95 155 82 27 (Юрій).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку працюватиме резиденція Святого Миколая в укритті
Сьогодні, 13:29
Трагедія на Волині: сиротами залишились 5 дітей, батьки яких втопились під час риболовлі
Сьогодні, 13:04
До Гончарівки на сватання чи побачити крізь замкову щілину правду: які вистави покажуть у Луцьку 4 – 8 грудня
Сьогодні, 12:40
На Волині під час пожежі будинку загинув чоловік
Сьогодні, 12:13
«Не пристане на жодні альтернативи»: Україна відмовляється від гарантій безпеки, що заміняють членство в НАТО
Сьогодні, 11:54