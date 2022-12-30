У Луцьку працюватиме резиденція Святого Миколая в укритті

У Луцьку працюватиме резиденція Святого Миколая в укритті
З 6 до 8 грудня у Луцьку функціонуватиме резиденція Святого Миколая в укритті.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

"Резиденція розміщена в центрі міста, у казкових підземеллях старовинного монастиря. То як же до неї потрапити? Через артгалерею "Образ" (м. Луцьк, просп. Волі 2).

Уже з перших кроків ви потрапляєте в атмосферу магії та зимової казки. Ви зможете поспілкуватися зі Святим Миколаєм, розповісти про свої мрії, передати свій лист із побажаннями. Миколай та його помічники радо приймуть кожного гостя та гостю", - йдеться в повідомленні.

Вхід безплатний, але донат для ЗСУ вітається.

Графік роботи: з 13.00 до 20.00 щоденно протягом трьох днів.

"Якщо плануєте прийти групою від 5 до 15 осіб, потрібно попередньо повідомити організаторів про свій візит, заповнивши гугл-форму; згодом вам зателефонують та узгодять час і дату. (кількість груп на день обмежена, реєстрація до 05.12.2024 23.59).

https://forms.gle/7UMstzyMJ6w7uagm7

Для індивідуальних візитів реєстрація не потрібна – приходьте у зручний час роботи резиденції в порядку живої черги.

Якщо ви хочете, щоб ваша дитина отримала попередньо підготовлений вами подарунок – попередьте про це організаторів та обговоріть деталі.

Якщо ви хочете передати подарунок іншій дитині з-поміж незахищених верств населення – у резиденції буде така можливість.

Подаруймо частинку свого тепла та позитивні емоції дітям! Адже саме зараз, як ніколи, вони їх так потребують!" - додають організатори.

Резиденція знаходиться в укритті, що вкрай важливо в сучасних реаліях.

Контактний номер: +380 95 155 82 27 (Юрій).
У Луцьку працюватиме резиденція Святого Миколая в укритті

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Теги: Луцьк, укриття, резиденція Святого Миколая
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