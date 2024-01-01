До Гончарівки на сватання чи побачити крізь замкову щілину правду: які вистави покажуть у Луцьку 4 – 8 грудня
Сьогодні, 12:40
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.
Цього тижня глядачі проживатимуть філософську історію двох жінок. Споглядатимуть яскраве захоплююче театральне дійство, сповнене любовних пригод та карколомних ситуацій, зможуть відчути атмосферність виконавців та прекрасної музики.
Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 4 до 8 грудня.
Чорна комедія, яка спонукає замислитися над собою. Це не постановка, що розкриє усі відповіді, а швидше подорож, сповнена важливих запитань.
У середу, 4 грудня, о 18:00 – чорна комедія «Той, що відчиняє двері» Неди Нежданої. Камерна сцена. Режисер-постановник – Владислав Маціюк. Тривалість – 1 година 10 хвилин (без антракту).
Вистава розповідає історію двох жінок, які опинилися у морзі та кого тероризують дивні дзвінки невідомих. Їхні здогадки коливаються від потойбічного втручання до перебування у психіатричній лікарні, від політичного перевороту до загрози ядерної війни. Незважаючи на це, головні героїні зберігають легкість і гумор в настрої. Проте фінал розкриває зовсім іншу правду... Хто ж насправді зачиняє та відчиняє двері?
Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру.
Театр запрошує на українську комедію, доповнену музикою, піснями, дотепами та яскравими веселощами!
У неділю, 8 грудня, о 17:00 – комедія на дві дії «Сватання на Гончарівці» Григорія Квітки-Основ’яненка, музика Кирила Стеценка. Режисер-постановник – Микола Яремків. Тривалість – 1 год 40 хв (антракт – 15-20 хв).
Сучасне та колоритне прочитання п’єси відомого класика, сповнене дотепних діалогів і захопливих життєвих ситуацій. Любовні пригоди, весільні клопоти, несподівані зустрічі та незвичайні події – усе це чекає на глядачів, які вирушать до Гончарівки на сватання.
Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:
☑️ YouTube
☑️ Facebook
☑️ Іnstagram
☑️ Viber
☑️ Telegram
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Цього тижня глядачі проживатимуть філософську історію двох жінок. Споглядатимуть яскраве захоплююче театральне дійство, сповнене любовних пригод та карколомних ситуацій, зможуть відчути атмосферність виконавців та прекрасної музики.
Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 4 до 8 грудня.
Чорна комедія, яка спонукає замислитися над собою. Це не постановка, що розкриє усі відповіді, а швидше подорож, сповнена важливих запитань.
У середу, 4 грудня, о 18:00 – чорна комедія «Той, що відчиняє двері» Неди Нежданої. Камерна сцена. Режисер-постановник – Владислав Маціюк. Тривалість – 1 година 10 хвилин (без антракту).
Вистава розповідає історію двох жінок, які опинилися у морзі та кого тероризують дивні дзвінки невідомих. Їхні здогадки коливаються від потойбічного втручання до перебування у психіатричній лікарні, від політичного перевороту до загрози ядерної війни. Незважаючи на це, головні героїні зберігають легкість і гумор в настрої. Проте фінал розкриває зовсім іншу правду... Хто ж насправді зачиняє та відчиняє двері?
Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру.
Театр запрошує на українську комедію, доповнену музикою, піснями, дотепами та яскравими веселощами!
У неділю, 8 грудня, о 17:00 – комедія на дві дії «Сватання на Гончарівці» Григорія Квітки-Основ’яненка, музика Кирила Стеценка. Режисер-постановник – Микола Яремків. Тривалість – 1 год 40 хв (антракт – 15-20 хв).
Сучасне та колоритне прочитання п’єси відомого класика, сповнене дотепних діалогів і захопливих життєвих ситуацій. Любовні пригоди, весільні клопоти, несподівані зустрічі та незвичайні події – усе це чекає на глядачів, які вирушать до Гончарівки на сватання.
Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:
☑️ YouTube
☑️ Іnstagram
☑️ Viber
☑️ Telegram
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку працюватиме резиденція Святого Миколая в укритті
Сьогодні, 13:29
Трагедія на Волині: сиротами залишились 5 дітей, батьки яких втопились під час риболовлі
Сьогодні, 13:04
До Гончарівки на сватання чи побачити крізь замкову щілину правду: які вистави покажуть у Луцьку 4 – 8 грудня
Сьогодні, 12:40
На Волині під час пожежі будинку загинув чоловік
Сьогодні, 12:13
«Не пристане на жодні альтернативи»: Україна відмовляється від гарантій безпеки, що заміняють членство в НАТО
Сьогодні, 11:54