До Гончарівки на сватання чи побачити крізь замкову щілину правду: які вистави покажуть у Луцьку 4 – 8 грудня

До Гончарівки на сватання чи побачити крізь замкову щілину правду: які вистави покажуть у Луцьку 4 – 8 грудня
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.

Цього тижня глядачі проживатимуть філософську історію двох жінок. Споглядатимуть яскраве захоплююче театральне дійство, сповнене любовних пригод та карколомних ситуацій, зможуть відчути атмосферність виконавців та прекрасної музики.

Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 4 до 8 грудня.

Чорна комедія, яка спонукає замислитися над собою. Це не постановка, що розкриє усі відповіді, а швидше подорож, сповнена важливих запитань.

У середу, 4 грудня, о 18:00чорна комедія «Той, що відчиняє двері» Неди Нежданої. Камерна сцена. Режисер-постановник – Владислав Маціюк. Тривалість – 1 година 10 хвилин (без антракту).

Вистава розповідає історію двох жінок, які опинилися у морзі та кого тероризують дивні дзвінки невідомих. Їхні здогадки коливаються від потойбічного втручання до перебування у психіатричній лікарні, від політичного перевороту до загрози ядерної війни. Незважаючи на це, головні героїні зберігають легкість і гумор в настрої. Проте фінал розкриває зовсім іншу правду... Хто ж насправді зачиняє та відчиняє двері?
До Гончарівки на сватання чи побачити крізь замкову щілину правду: які вистави покажуть у Луцьку 4 – 8 грудня

Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру.

Театр запрошує на українську комедію, доповнену музикою, піснями, дотепами та яскравими веселощами!

У неділю, 8 грудня, о 17:00комедія на дві дії «Сватання на Гончарівці» Григорія Квітки-Основ’яненка, музика Кирила Стеценка. Режисер-постановник – Микола Яремків. Тривалість – 1 год 40 хв (антракт – 15-20 хв).
До Гончарівки на сватання чи побачити крізь замкову щілину правду: які вистави покажуть у Луцьку 4 – 8 грудня

Сучасне та колоритне прочитання п’єси відомого класика, сповнене дотепних діалогів і захопливих життєвих ситуацій. Любовні пригоди, весільні клопоти, несподівані зустрічі та незвичайні події – усе це чекає на глядачів, які вирушать до Гончарівки на сватання.
До Гончарівки на сватання чи побачити крізь замкову щілину правду: які вистави покажуть у Луцьку 4 – 8 грудня

Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:
☑️ YouTube
☑️ Facebook
☑️ Іnstagram
☑️ Viber
☑️ Telegram



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, театр, вистави
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Заступник голови Волинської ОВА Тарас Шкітер розповів, як в області підтримують ветеранів
5 причин, чому варто пишатись лісомисливською галуззю Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку працюватиме резиденція Святого Миколая в укритті
Сьогодні, 13:29
Трагедія на Волині: сиротами залишились 5 дітей, батьки яких втопились під час риболовлі
Сьогодні, 13:04
До Гончарівки на сватання чи побачити крізь замкову щілину правду: які вистави покажуть у Луцьку 4 – 8 грудня
Сьогодні, 12:40
На Волині під час пожежі будинку загинув чоловік
Сьогодні, 12:13
«Не пристане на жодні альтернативи»: Україна відмовляється від гарантій безпеки, що заміняють членство в НАТО
Сьогодні, 11:54
Схожі новини
Казковий настрій на театральних вечорах: що покажуть у Луцьку у грудні Казковий настрій на театральних вечорах: що покажуть у Луцьку у грудні
23 листопад, 11:30
Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 19 – 24 листопада Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 19 – 24 листопада
19 листопад, 13:15
Навіть одна сім'я може стати уособленням всієї країни: огляд вистав у Луцьку 5 – 10 листопада Навіть одна сім'я може стати уособленням всієї країни: огляд вистав у Луцьку 5 – 10 листопада
05 листопад, 11:20
Театральний жовтень: які вистави покажуть у луцькому драмтеатрі Театральний жовтень: які вистави покажуть у луцькому драмтеатрі
20 вересень, 16:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку працюватиме резиденція Святого Миколая в укритті
Сьогодні, 13:29
 0
Трагедія на Волині: сиротами залишились 5 дітей, батьки яких втопились під час риболовлі
Сьогодні, 13:04
 0
До Гончарівки на сватання чи побачити крізь замкову щілину правду: які вистави покажуть у Луцьку 4 – 8 грудня
Сьогодні, 12:40
 0
На Волині під час пожежі будинку загинув чоловік
Сьогодні, 12:13
 0
«Не пристане на жодні альтернативи»: Україна відмовляється від гарантій безпеки, що заміняють членство в НАТО
Сьогодні, 11:54
 0
Медіа
відео
1/8