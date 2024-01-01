До Гончарівки на сватання чи побачити крізь замкову щілину правду: які вистави покажуть у Луцьку 4 – 8 грудня





Цього тижня глядачі проживатимуть філософську історію двох жінок. Споглядатимуть яскраве захоплююче театральне дійство, сповнене любовних пригод та карколомних ситуацій, зможуть відчути атмосферність виконавців та прекрасної музики.



Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 4 до 8 грудня.



Чорна комедія, яка спонукає замислитися над собою. Це не постановка, що розкриє усі відповіді, а швидше подорож, сповнена важливих запитань.



У середу, 4 грудня, о 18:00 – чорна комедія «Той, що відчиняє двері» Неди Нежданої. Камерна сцена. Режисер-постановник – Владислав Маціюк. Тривалість – 1 година 10 хвилин (без антракту).



Вистава розповідає історію двох жінок, які опинилися у морзі та кого тероризують дивні дзвінки невідомих. Їхні здогадки коливаються від потойбічного втручання до перебування у психіатричній лікарні, від політичного перевороту до загрози ядерної війни. Незважаючи на це, головні героїні зберігають легкість і гумор в настрої. Проте фінал розкриває зовсім іншу правду... Хто ж насправді зачиняє та відчиняє двері?



Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на



Театр запрошує на українську комедію, доповнену музикою, піснями, дотепами та яскравими веселощами!



У неділю, 8 грудня, о 17:00 – комедія на дві дії «Сватання на Гончарівці» Григорія Квітки-Основ’яненка, музика Кирила Стеценка. Режисер-постановник – Микола Яремків. Тривалість – 1 год 40 хв (антракт – 15-20 хв).



Сучасне та колоритне прочитання п’єси відомого класика, сповнене дотепних діалогів і захопливих життєвих ситуацій. Любовні пригоди, весільні клопоти, несподівані зустрічі та незвичайні події – усе це чекає на глядачів, які вирушать до Гончарівки на сватання.



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