«Не пристане на жодні альтернативи»: Україна відмовляється від гарантій безпеки, що заміняють членство в НАТО





Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України, пише



Там розповіли, що заява присвячена 30-й річниці підписання Будапештського меморандуму. Цю заяву міністр закордонних справ України Андрій Сибіга представить на міністерській зустрічі НАТО, яка розпочнеться вже сьогодні, 3 грудня, у Брюсселі.



У МЗС назвали Будапештський меморандум «пам’ятником недалекоглядності в ухваленні стратегічних безпекових рішень», а також наголосили, що розбудова європейської безпеки коштом інтересів України, а не з їхнім урахуванням, «приречена на провал».



«Ми переконані, що єдиною реальною гарантією безпеки для України, а також стримувальним фактором для подальшої агресії росії проти України та інших держав є лише повноправне членство України в НАТО», — йдеться в заяві.



У документі також наголошують, що Україна наперед відмовляється від форматів, альтернативних членству, заявивши, що через «гіркий досвід» Будапештського меморандуму Київ не пристане на жодні альтернативи.



«Запрошення України до НАТО зараз стане дієвою протидією російському шантажу та позбавить кремль ілюзій щодо можливості перешкодити євроатлантичній інтеграції України. Це також єдиний шанс зупинити ерозію ключових принципів ядерного нерозповсюдження та відновити довіру до ядерного роззброєння», — заявили в МЗС.



29 листопада міністр закордонних справ України Андрій Сибіга надіслав союзникам по НАТО лист, у якому попросив надати Україні запрошення до Альянсу на найближчій зустрічі членів блоку в Брюсселі, яка триватиме впродовж 3-4 грудня.



На думку міністра закордонних справ, саме зараз — правильний час для запрошення України в НАТО.



Це, мовляв, «стане адекватною відповіддю союзників на постійну ескалацію розв’язаної росією війни, останньою демонстрацією якої є залучення десятків тисяч північнокорейських військ і використання України як полігону для випробувань нової зброї».



А втім, джерела Reuters стверджують, що у НАТО немає консенсусу щодо того, аби надати Україні запрошення на вступ до Альянсу. Окремі чиновники відзначають, що на це знадобляться тижні, а то й місяці, а тому на зустрічі зосередяться на посиленні підтримки України, щоб вона була в якомога сильнішій позиції наступного року, «вступаючи в можливі переговори».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна наперед відмовляється від будь-яких форматів гарантій безпеки, які можуть бути запропоновані як альтернатива членству країни в НАТО.Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України, пише Громадське Там розповіли, що заява присвячена 30-й річниці підписання Будапештського меморандуму. Цю заяву міністр закордонних справ Українипредставить на міністерській зустрічі НАТО, яка розпочнеться вже сьогодні, 3 грудня, у Брюсселі.У МЗС назвали Будапештський меморандум «пам’ятником недалекоглядності в ухваленні стратегічних безпекових рішень», а також наголосили, що розбудова європейської безпеки коштом інтересів України, а не з їхнім урахуванням, «приречена на провал».«Ми переконані, що єдиною реальною гарантією безпеки для України, а також стримувальним фактором для подальшої агресії росії проти України та інших держав є лише повноправне членство України в НАТО», — йдеться в заяві.У документі також наголошують, що Україна наперед відмовляється від форматів, альтернативних членству, заявивши, що через «гіркий досвід» Будапештського меморандуму Київ не пристане на жодні альтернативи.«Запрошення України до НАТО зараз стане дієвою протидією російському шантажу та позбавить кремль ілюзій щодо можливості перешкодити євроатлантичній інтеграції України. Це також єдиний шанс зупинити ерозію ключових принципів ядерного нерозповсюдження та відновити довіру до ядерного роззброєння», — заявили в МЗС.29 листопада міністр закордонних справ України Андрій Сибіга надіслав союзникам по НАТО лист, у якому попросив надати Україні запрошення до Альянсу на найближчій зустрічі членів блоку в Брюсселі, яка триватиме впродовж 3-4 грудня.На думку міністра закордонних справ, саме зараз — правильний час для запрошення України в НАТО.Це, мовляв, «стане адекватною відповіддю союзників на постійну ескалацію розв’язаної росією війни, останньою демонстрацією якої є залучення десятків тисяч північнокорейських військ і використання України як полігону для випробувань нової зброї».А втім, джерела Reuters стверджують, що у НАТО немає консенсусу щодо того, аби надати Україні запрошення на вступ до Альянсу. Окремі чиновники відзначають, що на це знадобляться тижні, а то й місяці, а тому на зустрічі зосередяться на посиленні підтримки України, щоб вона була в якомога сильнішій позиції наступного року, «вступаючи в можливі переговори».

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