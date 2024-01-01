Автобусні тури до Чорногорії на літо 2025 з онлайн турагенцією АНЕКС Тур





У чому перевага пляжного автобусного туру до Чорногорії

Це не екскурсійна поїздка, не потрібно жити в третьосортних готелях далеко від пляжів та оплачувати обов'язкові екскурсії. Пляжні автобусні тури до Чорногорії закривають три базові потреби туристів з урахуванням персонального бюджету та уявлень про ідеальну відпустку:



груповий трансфер автобусом тур. класу з доставкою до входу в готель Адріатичного моря;

проживання в готелі та категорії номеру на вибір самого туриста – готель все включено, вілла, апарт; номер стандарт, сімейний чи люкс;

надійне туристичне страхування.

Проїзд автобусом дешевий, підходить аерофобам; туристи можуть сміливо купувати подарунки та смаколики Чорногорії без ризику перевантаження багажу.



Раннє бронювання автобусного туру до Чорногорії – як купити тур

Туроператори вже уклали договори з готелями, страховиками та перевізниками на літній сезон 2025 року, ціни та умови різні. На сайті турагенції АНЕКС Тур легко купити онлайн автобусний тур до Чорногорії від різних туроператорів. На сайті можна вивчити курорти, ціни, опис готелів та оформити заявку.



Для оформлення раннього бронювання путівок до Чорногорії автобусом потрібні фотокопії закордонних паспортів. Вся комунікація із туристами – дистанційна. Роздруковані власноруч ваучери на відпустку у казковій Чорногорії – чудовий подарунок до Різдва та Нового року.



Чи потрібна віза для автобусного туру до Чорногорії

Ні, за наявності біометричного паспорта по всьому маршруту автобусного туру до Чорногорії проїзд для українських туристів безвізовий. Важливо заздалегідь перевірити терміни дії закордонних паспортів: їх номери вписані в договір купівлі туру за програмами раннього бронювання.



Скільки їхати автобусом на курорти Чорногорії

Автобусні тури до Чорногорії передбачають виїзд із різних обласних центрів України. Час у дорозі від 16 годин до півтори доби; затримки можливі під час проходження паспортного контролю. Поїздка з України до Чорногорії автобусом – вже мандрівка, з цікавими краєвидами та обов'язковими санітарними зупинками. Автобуси тур. класу створені для тривалих подорожей; у салонах великі вікна, клімат-контроль та Wi-Fi.



На яких курортах Чорногорії краще відпочивати

Чорногорські курорти поділяються на два типи:



Пляжі Адріатичного моря: Будва, Бечічі, Рафаїловичі, Петровац, Сутоморе, Свєті Стефан, Бар, Ульцинська Рів'єра. Оптимально для відпустки з дітьми, пляжного відпочинку, дайвінгу.

Пляжі Боко-Которської затоки: Герцег Нові, Котор, Тіват, Пераст. Вибір шанувальників пляжних вечірок, морських прогулянок, хайкінгу, романтичної відпустки.



Персональний список автобусних турів від онлайн турагенції АНЕКС Тур враховує плани побувати на фестивалях, побачити найкрасивіші пляжі, вкластися в бюджет відпустки. Ціна путівок по ранньому бронюванню дешевша на 30-50%, список готелів найбільший.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Стартував сезон раннього бронювання путівок на літній сезон 2025 року. Передбачливі туристи вже обирають вигідні тури автобусом в Чорногорію з відпочинком на пляжах Бечичі, Сутоморі, Герцег-Нові, Петроваці. У чому перевага системи раннього бронювання та де краще відпочивати влітку в Чорногорії, відповідають експерти онлайн-турагенції АНЕКС Тур.Це не екскурсійна поїздка, не потрібно жити в третьосортних готелях далеко від пляжів та оплачувати обов'язкові екскурсії. Пляжні автобусні тури до Чорногорії закривають три базові потреби туристів з урахуванням персонального бюджету та уявлень про ідеальну відпустку:Проїзд автобусом дешевий, підходить аерофобам; туристи можуть сміливо купувати подарунки та смаколики Чорногорії без ризику перевантаження багажу.Туроператори вже уклали договори з готелями, страховиками та перевізниками на літній сезон 2025 року, ціни та умови різні. На сайті турагенції АНЕКС Тур легко купити онлайн автобусний тур до Чорногорії від різних туроператорів. На сайті можна вивчити курорти, ціни, опис готелів та оформити заявку.Для оформлення раннього бронювання путівок до Чорногорії автобусом потрібні фотокопії закордонних паспортів. Вся комунікація із туристами – дистанційна. Роздруковані власноруч ваучери на відпустку у казковій Чорногорії – чудовий подарунок до Різдва та Нового року.Ні, за наявності біометричного паспорта по всьому маршруту автобусного туру до Чорногорії проїзд для українських туристів безвізовий. Важливо заздалегідь перевірити терміни дії закордонних паспортів: їх номери вписані в договір купівлі туру за програмами раннього бронювання.Автобусні тури до Чорногорії передбачають виїзд із різних обласних центрів України. Час у дорозі від 16 годин до півтори доби; затримки можливі під час проходження паспортного контролю. Поїздка з України до Чорногорії автобусом – вже мандрівка, з цікавими краєвидами та обов'язковими санітарними зупинками. Автобуси тур. класу створені для тривалих подорожей; у салонах великі вікна, клімат-контроль та Wi-Fi.Чорногорські курорти поділяються на два типи:Персональний список автобусних турів від онлайн турагенції АНЕКС Тур враховує плани побувати на фестивалях, побачити найкрасивіші пляжі, вкластися в бюджет відпустки. Ціна путівок по ранньому бронюванню дешевша на 30-50%, список готелів найбільший.

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