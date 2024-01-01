Вбивцям сина відомого луцького діджея оголосили вирок

Вбивцям сина відомого луцького діджея оголосили вирок
У Німеччині оголосили вироки вбивцям юних українських баскетболістів Володимира Єрмакова та Артема Козаченка. Останній – син діджея з Луцька, що відомий за псевдонімом Artem Neba.

Про це пише Телебачення Торонто з посиланням на німецький ресурс BR24.

Двоє обвинувачених отримали по 8,5 років позбавлення волі, ще двоє – по 10 років.

Нагадаємо, 10 лютого 2024 року невідомі напали на українських баскетболістів молодіжної збірної ART Giants на автобусній зупинці у Дюссельдорфі. Юнакам завдали численних ножових поранень.

Володимир Єрмаков загинув одразу. Артем Козаченко перебував в реанімації. Йому провели ряд операцій, проте стан спорстмена стрімко погіршився і врятувати його лікарі не змогли.

Вбивцям сина відомого луцького діджея оголосили вирок

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