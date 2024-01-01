Вбивцям сина відомого луцького діджея оголосили вирок

Володимира Єрмакова та Артема Козаченка. Останній – син діджея з Луцька, що відомий за псевдонімом Artem Neba.



Про це пише Телебачення Торонто з посиланням на німецький ресурс BR24.



Двоє обвинувачених отримали по 8,5 років позбавлення волі, ще двоє – по 10 років.



Нагадаємо,



Володимир Єрмаков загинув одразу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Німеччині оголосили вироки вбивцям юних українських баскетболістівтаОстанній – син діджея з Луцька, що відомий за псевдонімомПро це пише Телебачення Торонто з посиланням на німецький ресурс BR24.Двоє обвинувачених отримали по 8,5 років позбавлення волі, ще двоє – по 10 років.Нагадаємо, 10 лютого 2024 року невідомі напали на українських баскетболістів молодіжної збірної ART Giants на автобусній зупинці у Дюссельдорфі. Юнакам завдали численних ножових поранень.Володимир Єрмаков загинув одразу. Артем Козаченко перебував в реанімації . Йому провели ряд операцій, проте стан спорстмена стрімко погіршився і врятувати його лікарі не змогли.

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