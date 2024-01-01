На Волині під час пожежі будинку загинув чоловік
Сьогодні, 12:13
На Ковельщині на місці пожежі виявлено загиблу людину.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Учора, 2 грудня, о 16:04 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу будинку в с. Комарове Ратнівської громади на Ковельщині.
О 16:17 на місце пожежі прибули рятувальники 14 Державної пожежної рятувальної частини селища Ратне, однак пожежу було ліквідовано до прибуття рятувального підрозділу місцевим населенням за допомогою підручних засобів.
На місці пожежі було виявлено тіло чоловіка - ним виявився В’ячеслав Л., 1969 року народження, що проживав у цьому будинку. Обставини події з’ясовують правоохоронці.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Учора, 2 грудня, о 16:04 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу будинку в с. Комарове Ратнівської громади на Ковельщині.
О 16:17 на місце пожежі прибули рятувальники 14 Державної пожежної рятувальної частини селища Ратне, однак пожежу було ліквідовано до прибуття рятувального підрозділу місцевим населенням за допомогою підручних засобів.
На місці пожежі було виявлено тіло чоловіка - ним виявився В’ячеслав Л., 1969 року народження, що проживав у цьому будинку. Обставини події з’ясовують правоохоронці.
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