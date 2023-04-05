Трагедія на Волині: сиротами залишились 5 дітей, батьки яких втопились під час риболовлі

втопилися двоє рибалок, які були рідними братами. Моторошна трагедія сколихнула не тільки Кортеліський старостинський округ, а і всю Ратнівську громаду. Ця звістка стала ще одним болючим ударом для всієї округи. Непоправна втрата, яка забрала у матері двох синів, у дружин - чоловіків, залишила сиротами пʼятьох дітей.



Про це пишуть на сторінці ОЗО



"Вадим - завжди щирий, усміхнений, відповідальний , товаристський , люблячий чоловік і батько, надійний друг.



Андрій - хороший майстер, добродушний, життєрадісний, людина, на яку можна покластися в будь-якій ситуації. Такими вони і залишаться в наших серцях.



Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної, близької людини, та нехай добрий, світлий спомин про покійних стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам’яті рідних, колег, друзів, усіх, хто знав ,любив і шанував Вадима та Андрія.



У цей важкий час колектив Опорного закладу висловлює глибоке співчуття родинам та близьким. Ваша втрата – це величезний біль для всіх нас. Ми будемо памʼятати їх усмішки та доброту.



Особливі слова співчуття та підтримки висловлюємо нашим колегам Світлані та Юлії Ліхван. Сумуємо разом із вами", - йдеться в дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вчора, 2 грудня, у Ковельському районі в озері Любовель, які були рідними братами. Моторошна трагедія сколихнула не тільки Кортеліський старостинський округ, а і всю Ратнівську громаду. Ця звістка стала ще одним болючим ударом для всієї округи. Непоправна втрата, яка забрала у матері двох синів, у дружин - чоловіків, залишила сиротами пʼятьох дітей.Про це пишуть на сторінці ОЗО «Кортеліський ліцей імені Василя Корнелюка Ратнівської селищної ради» - завжди щирий, усміхнений, відповідальний , товаристський , люблячий чоловік і батько, надійний друг.- хороший майстер, добродушний, життєрадісний, людина, на яку можна покластися в будь-якій ситуації. Такими вони і залишаться в наших серцях.Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної, близької людини, та нехай добрий, світлий спомин про покійних стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам’яті рідних, колег, друзів, усіх, хто знав ,любив і шанував Вадима та Андрія.У цей важкий час колектив Опорного закладу висловлює глибоке співчуття родинам та близьким. Ваша втрата – це величезний біль для всіх нас. Ми будемо памʼятати їх усмішки та доброту.Особливі слова співчуття та підтримки висловлюємо нашим колегамта. Сумуємо разом із вами", - йдеться в дописі.

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