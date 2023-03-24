У Луцьку патрульні допомогли породіллі дістатися до пологового

У Луцьку патрульні допомогли дістатися до лікарні породіллі.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині."Днями під час патрулювання ми помітили автомобіль марки Fiat, який порушив ПДР. Водій повідомив, що його донька народжує та їм терміново потрібно дістатися до медичного закладу", - йдеться в повідомленні.Патрульніта, не зволікаючи, увімкнули проблискові маячки та за декілька хвилин доставили жінку до пологового будинку, де передали її лікарям."Вітаємо сім’ю з поповненням та дякуємо колегам за добру справу", - зазначають у патрульній поліції Волині.