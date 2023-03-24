У Луцьку патрульні допомогли породіллі дістатися до пологового

У Луцьку патрульні допомогли породіллі дістатися до пологового
У Луцьку патрульні допомогли дістатися до лікарні породіллі.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

"Днями під час патрулювання ми помітили автомобіль марки Fiat, який порушив ПДР. Водій повідомив, що його донька народжує та їм терміново потрібно дістатися до медичного закладу", - йдеться в повідомленні.

Патрульні Андрій Спасюк та Анастасія Кідрук, не зволікаючи, увімкнули проблискові маячки та за декілька хвилин доставили жінку до пологового будинку, де передали її лікарям.

"Вітаємо сім’ю з поповненням та дякуємо колегам за добру справу", - зазначають у патрульній поліції Волині.

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Теги: Луцьк, патрульні, породілля
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