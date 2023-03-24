У Луцьку патрульні допомогли породіллі дістатися до пологового
Сьогодні, 10:34
У Луцьку патрульні допомогли дістатися до лікарні породіллі.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
"Днями під час патрулювання ми помітили автомобіль марки Fiat, який порушив ПДР. Водій повідомив, що його донька народжує та їм терміново потрібно дістатися до медичного закладу", - йдеться в повідомленні.
Патрульні Андрій Спасюк та Анастасія Кідрук, не зволікаючи, увімкнули проблискові маячки та за декілька хвилин доставили жінку до пологового будинку, де передали її лікарям.
"Вітаємо сім’ю з поповненням та дякуємо колегам за добру справу", - зазначають у патрульній поліції Волині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
"Днями під час патрулювання ми помітили автомобіль марки Fiat, який порушив ПДР. Водій повідомив, що його донька народжує та їм терміново потрібно дістатися до медичного закладу", - йдеться в повідомленні.
Патрульні Андрій Спасюк та Анастасія Кідрук, не зволікаючи, увімкнули проблискові маячки та за декілька хвилин доставили жінку до пологового будинку, де передали її лікарям.
"Вітаємо сім’ю з поповненням та дякуємо колегам за добру справу", - зазначають у патрульній поліції Волині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку патрульні допомогли породіллі дістатися до пологового
Сьогодні, 10:34
У Курській області поліг Герой з Волині Володимир Шелемін
Сьогодні, 10:07
4 автівки зіткнулись на Ковельській у Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 09:38