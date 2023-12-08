4 автівки зіткнулись на Ковельській у Луцьку. ВІДЕО





Про це повідомляють у місцевих телеграм-каналах і публікують відповідне відео.



Автомобілі зазнали механічних пошкоджень. Поки інформації про постраждалих немає.



Рух транспорту - ускладнений.



Деталі – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на вулиці Ковельській вранці 3 грудня сталась аварія за участі чотирьох автівок.Про це повідомляють у місцевих телеграм-каналах і публікують відповідне відео.Автомобілі зазнали механічних пошкоджень. Поки інформації про постраждалих немає.Рух транспорту - ускладнений.Деталі – згодом.

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