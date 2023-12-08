4 автівки зіткнулись на Ковельській у Луцьку. ВІДЕО

4 автівки зіткнулись на Ковельській у Луцьку. ВІДЕО
У Луцьку на вулиці Ковельській вранці 3 грудня сталась аварія за участі чотирьох автівок.

Про це повідомляють у місцевих телеграм-каналах і публікують відповідне відео.

Автомобілі зазнали механічних пошкоджень. Поки інформації про постраждалих немає.

Рух транспорту - ускладнений.

Деталі – згодом.


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Теги: Луцьк, ДТП, автівки
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