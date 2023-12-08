4 автівки зіткнулись на Ковельській у Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 09:38
У Луцьку на вулиці Ковельській вранці 3 грудня сталась аварія за участі чотирьох автівок.
Про це повідомляють у місцевих телеграм-каналах і публікують відповідне відео.
Автомобілі зазнали механічних пошкоджень. Поки інформації про постраждалих немає.
Рух транспорту - ускладнений.
Деталі – згодом.
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Про це повідомляють у місцевих телеграм-каналах і публікують відповідне відео.
Автомобілі зазнали механічних пошкоджень. Поки інформації про постраждалих немає.
Рух транспорту - ускладнений.
Деталі – згодом.
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