Росія знову атакувала Тернопіль: частина міста - без світла
Сьогодні, 09:09
У ніч проти 3 грудня росія дронами атакувала Тернопіль.
Про це заявив міський голова Сергій Надал.
Мер Тернополя повідомив про влучання російського "шахеда" в об'єкт енергетичної інфраструктури на території міста.
Частина міста залишилася без світла. Наразі енергетики працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки.
Мер попросив містян зарядити свої гаджети та зробити запаси води.
Нагадаємо, що 2 грудня, росіяни також атакували Тернопіль. Тоді російський дрон влучив у житлову багатоповерхівку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це заявив міський голова Сергій Надал.
Мер Тернополя повідомив про влучання російського "шахеда" в об'єкт енергетичної інфраструктури на території міста.
Частина міста залишилася без світла. Наразі енергетики працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки.
Мер попросив містян зарядити свої гаджети та зробити запаси води.
Нагадаємо, що 2 грудня, росіяни також атакували Тернопіль. Тоді російський дрон влучив у житлову багатоповерхівку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
4 автівки зіткнулись на Ковельській у Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 09:38
Росіяни вдарили по енергетичній інфраструктурі на Рівненщині
Сьогодні, 09:22
Росія знову атакувала Тернопіль: частина міста - без світла
Сьогодні, 09:09
Суд за СЗЧ: військовому з Волині призначили іспитовий строк
Сьогодні, 08:20
Коли Святий вечір 2024 року: традиції, що не можна робити
Сьогодні, 07:15