Росія знову атакувала Тернопіль: частина міста - без світла





Про це Сергій Надал.



Мер Тернополя повідомив про влучання російського "шахеда" в об'єкт енергетичної інфраструктури на території міста.



Частина міста залишилася без світла. Наразі енергетики працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки.



Мер попросив містян зарядити свої гаджети та зробити запаси води.



Нагадаємо, що 2 грудня, росіяни також атакували Тернопіль. Тоді російський дрон влучив у житлову багатоповерхівку.

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