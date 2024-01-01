Коли Святий вечір 2024 року: традиції, що не можна робити
Сьогодні, 07:15
Коли Святий вечір 2024 року: дата за новим церковним календарем
Одне з найурочистіших свят для християн – Різдвяний Святвечір – цього року за новоюліанським церковним календарем святкується 24 грудня.
Традиції та звичаї на Святвечір
Це особливий вечір, коли очікується народження Ісуса Христа. В ніч перед Різдвом у храмах розпочинається вечірня служба, яка в довоєнний час тривала всю ніч зі Святвечора на Різдво, а після вечірньої служби розпочиналася літургія Василія Великого, передає ТСН.
Але це не лише церковне, а й родинне свято. Вечір заведено проводити в родинному колі, за пісною вечерею читають Євангеліє і моляться всією родиною.
Коли на небі з'являється перша зірка, наступає Святий вечір. Всі роботи припиняються, родина святково вдягається і сідає за стіл. Існує давня народна традиція – не їсти весь день, дотримуватися суворого посту аж до вечері. В такий особливий вечір обов’язково треба допомогти кожному, хто попросить.
Традиційно на столі мають стояти 12 пісних страв, найчастіше більшу частину столу складають вареники з різноманітними начинками. Не можна обійтися цього вечора й без куті та узвару.
Важливою прикрасою Святвечора був Дідух, а піснями – колядки. У Святвечір в Україні господар у руках з дідухом обходив свою садибу, а потім заносив його до хати. Збереглися традиції ворожити на Святий вечір.
На Святвечір традиційно вітаються словами: "Христос рождається!", а відповідають: "Славімо його!". Десь кажуть: "Христос народився!", в західних регіонах можна почути: "Слава Ісусу!".
Що не можна робити на Святий вечір
Напередодні Різдва суворо заборонено сваритися чи лаятися.
Не можна рибалити, полювати і копати землю. Жінкам не можна займатися рукоділлям.
Не можна одягати брудний і старий одяг.
Не можна багато розмовляти, виходити з-за столу чи з дому під час вечері.
Не можна бути скупими.
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Одне з найурочистіших свят для християн – Різдвяний Святвечір – цього року за новоюліанським церковним календарем святкується 24 грудня.
Традиції та звичаї на Святвечір
Це особливий вечір, коли очікується народження Ісуса Христа. В ніч перед Різдвом у храмах розпочинається вечірня служба, яка в довоєнний час тривала всю ніч зі Святвечора на Різдво, а після вечірньої служби розпочиналася літургія Василія Великого, передає ТСН.
Але це не лише церковне, а й родинне свято. Вечір заведено проводити в родинному колі, за пісною вечерею читають Євангеліє і моляться всією родиною.
Коли на небі з'являється перша зірка, наступає Святий вечір. Всі роботи припиняються, родина святково вдягається і сідає за стіл. Існує давня народна традиція – не їсти весь день, дотримуватися суворого посту аж до вечері. В такий особливий вечір обов’язково треба допомогти кожному, хто попросить.
Традиційно на столі мають стояти 12 пісних страв, найчастіше більшу частину столу складають вареники з різноманітними начинками. Не можна обійтися цього вечора й без куті та узвару.
Важливою прикрасою Святвечора був Дідух, а піснями – колядки. У Святвечір в Україні господар у руках з дідухом обходив свою садибу, а потім заносив його до хати. Збереглися традиції ворожити на Святий вечір.
На Святвечір традиційно вітаються словами: "Христос рождається!", а відповідають: "Славімо його!". Десь кажуть: "Христос народився!", в західних регіонах можна почути: "Слава Ісусу!".
Що не можна робити на Святий вечір
Напередодні Різдва суворо заборонено сваритися чи лаятися.
Не можна рибалити, полювати і копати землю. Жінкам не можна займатися рукоділлям.
Не можна одягати брудний і старий одяг.
Не можна багато розмовляти, виходити з-за столу чи з дому під час вечері.
Не можна бути скупими.
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