Суд за СЗЧ: військовому з Волині призначили іспитовий строк





Чоловіка визнали винним, сказано у вироку міського суду, передає



Військовому інкримінували вчинення злочину за ч. 5 ст. 407 КК України — самовільне залишення військової частини. Йому загрожувало до 10 років ув'язнення.



Суд з'ясував, що чоловік не мав наміру назавжди ухилитись від проходження військової служби, однак, не отримавши дозволу командира, у травні 2022 року не з'явився вчасно до військової частини.



Відтак з 5 травня 2022 року до 27 вересня 2024 року військовий був відсутній на службі без поважних причин і не виконував службові обов`язки в умовах воєнного стану.



Під час судового засідання вину волинянин визнав повністю та просив суворо не карати. Його щире каяття суд врахував як обставину, що пом'якшує покарання.



Суд звільнив волинського бійця від 5-річного позбавлення волі та призначив йому іспитовий строк на 1 рік. Чоловік повернеться на службу, де за ним наглядатиме командир військової частини.



Рада зняла кримінальну відповідальність за перше СЗЧ чи дезертирство



У серпні 2024 року Верховна рада України дозволила військовослужбовцям, які вперше самовільно залишили частину або дезертирували, клопотати про повернення на службу. Її можна буде продовжити як у частині (за згоди командування), з якої військовий втік, так і в будь-якій іншій, що погодиться його прийняти. Тоді кримінальне провадження можуть закрити.



У жовтні 2024-го Зеленський підписав закон про добровільне повернення на службу для тих військовослужбовців, які вперше самовільно залишили військову частину або дезертували.



Серед усіх військових кримінальних правопорушень в Кримінальному кодексі України, самовільне залишення частини (СЗЧ) до повномасштабного вторгнення Росії було найрідкіснішим видом злочину. Вже у 2022 році Офіс генерального прокурора зареєстрував понад шість тисяч таких справ. А лише за перші девʼять місяців 2024-го — у шість разів більше.



Восени 2024 року відбулося мінімум два гучних випадки публічного СЗЧ. Перший — військовослужбовець 56 ОМБ Сергій Гнезділов оголосив, що "йде у СЗЧ" після пʼяти років служби в ЗСУ. У заяві про причини такого вчинку він наголосив на необхідності встановлення чітких термінів служби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Володимир-Волинський міський суд розглянув справу військовослужбовця, який самовільно залишив військову частину. Йдеться про уродженця села Жиричі Ковельського району, який не з'являвся на службіЧоловіка визнали винним, сказано у вироку міського суду, передає Суспільне Військовому інкримінували вчинення злочину за ч. 5 ст. 407 КК України — самовільне залишення військової частини. Йому загрожувало до 10 років ув'язнення.Суд з'ясував, що чоловік не мав наміру назавжди ухилитись від проходження військової служби, однак, не отримавши дозволу командира, у травні 2022 року не з'явився вчасно до військової частини.Відтак з 5 травня 2022 року до 27 вересня 2024 року військовий був відсутній на службі без поважних причин і не виконував службові обов`язки в умовах воєнного стану.Під час судового засідання вину волинянин визнав повністю та просив суворо не карати. Його щире каяття суд врахував як обставину, що пом'якшує покарання.Суд звільнив волинського бійця від 5-річного позбавлення волі та призначив йому іспитовий строк на 1 рік. Чоловік повернеться на службу, де за ним наглядатиме командир військової частини.У серпні 2024 року Верховна рада України дозволила військовослужбовцям, які вперше самовільно залишили частину або дезертирували, клопотати про повернення на службу. Її можна буде продовжити як у частині (за згоди командування), з якої військовий втік, так і в будь-якій іншій, що погодиться його прийняти. Тоді кримінальне провадження можуть закрити.У жовтні 2024-го Зеленський підписав закон про добровільне повернення на службу для тих військовослужбовців, які вперше самовільно залишили військову частину або дезертували.Серед усіх військових кримінальних правопорушень в Кримінальному кодексі України, самовільне залишення частини (СЗЧ) до повномасштабного вторгнення Росії було найрідкіснішим видом злочину. Вже у 2022 році Офіс генерального прокурора зареєстрував понад шість тисяч таких справ. А лише за перші девʼять місяців 2024-го — у шість разів більше.Восени 2024 року відбулося мінімум два гучних випадки публічного СЗЧ. Перший — військовослужбовець 56 ОМБ Сергій Гнезділов оголосив, що "йде у СЗЧ" після пʼяти років служби в ЗСУ. У заяві про причини такого вчинку він наголосив на необхідності встановлення чітких термінів служби.

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