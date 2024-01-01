Росіяни вдарили по енергетичній інфраструктурі на Рівненщині





Про це Олександр Коваль.



"Ціллю став об'єкт енергетичної інфраструктури. На місці працюють усі відповідні служби. Під час цього удару, за попередньою інформацією, люди поранень не зазнали. Більше інформації згодом", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що у ніч проти 3 грудня росія дронами атакувала Тернопіль. Мер Тернополя повідомив про влучання російського "шахеда" в об'єкт енергетичної інфраструктури на території міста.



Головне фото - ворожа атака на Рівненщину 8 травня.

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