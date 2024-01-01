У Курській області поліг Герой з Волині Володимир Шелемін





Про це Борис Карпус.



"24 листопада в Курській області рф загинув наш Захисник Володимир Шелемін, 1981 року народження. Житель Нововолинська.



Сьогодні, 3 грудня, приблизно о 9:30 на вʼїзді в місто відбудеться зустріч Героя. Коридором шани проведемо його до моргу Нововолинська. Інформація щодо похорону буде згодом.



Висловлюю щирі співчуття сімʼї та всім, хто знав Володимира", - йдеться в повідомленні.



Згодом Борис Карпус повідомив, що зустріч загиблого Героя переноситься на 10.30.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Стало відомо про ще одну втрату для Нововолинської громади.Про це повідомив міський голова"24 листопада в Курській області рф загинув наш Захисник, 1981 року народження. Житель Нововолинська.Сьогодні, 3 грудня, приблизно о 9:30 на вʼїзді в місто відбудеться зустріч Героя. Коридором шани проведемо його до моргу Нововолинська. Інформація щодо похорону буде згодом.Висловлюю щирі співчуття сімʼї та всім, хто знав Володимира", - йдеться в повідомленні.Згодом Борис Карпус повідомив, що зустріч загиблого Героя переноситься на 10.30.

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