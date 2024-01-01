У Курській області поліг Герой з Волині Володимир Шелемін
Сьогодні, 10:07
Стало відомо про ще одну втрату для Нововолинської громади.
Про це повідомив міський голова Борис Карпус.
"24 листопада в Курській області рф загинув наш Захисник Володимир Шелемін, 1981 року народження. Житель Нововолинська.
Сьогодні, 3 грудня, приблизно о 9:30 на вʼїзді в місто відбудеться зустріч Героя. Коридором шани проведемо його до моргу Нововолинська. Інформація щодо похорону буде згодом.
Висловлюю щирі співчуття сімʼї та всім, хто знав Володимира", - йдеться в повідомленні.
Згодом Борис Карпус повідомив, що зустріч загиблого Героя переноситься на 10.30.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив міський голова Борис Карпус.
"24 листопада в Курській області рф загинув наш Захисник Володимир Шелемін, 1981 року народження. Житель Нововолинська.
Сьогодні, 3 грудня, приблизно о 9:30 на вʼїзді в місто відбудеться зустріч Героя. Коридором шани проведемо його до моргу Нововолинська. Інформація щодо похорону буде згодом.
Висловлюю щирі співчуття сімʼї та всім, хто знав Володимира", - йдеться в повідомленні.
Згодом Борис Карпус повідомив, що зустріч загиблого Героя переноситься на 10.30.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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