Курс валют на 3 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 05:17
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 3 грудня. Так, порівняно з попереднім днем, вартість долара США зросла на 6 копійок і становить 41,64 гривні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США – 41,64 (+6 коп.)
Курс євро
1 євро – 43,72 (-18 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,18 (-3 коп.)
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Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США – 41,64 (+6 коп.)
Курс євро
1 євро – 43,72 (-18 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,18 (-3 коп.)
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