Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 3-4 грудня

Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 3-4 грудня
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 3-4 грудня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

Від понеділка, 2 грудня, до середи, 4 грудня, очікується сонячна активність з К-індексом 2 (зелений рівень), що відповідає нормальній магнітосфері, без магнітних бур та хвилювань.

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Теги: магнітні бурі, Україна
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