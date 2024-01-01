Користуються «належним користувачем»: скільки громадян на Волині не платять штрафи за порушення ПДР





Аби уникнути таких ситуацій, в нагоді стане призначення належного користувача або шеринг авто, наголошують у Сервісному центрі МВС у Волинській області, передає



Ця послуга стає популярною серед водіїв, адже дозволяє на законних підставах керувати чужою автівкою. Шеринг можливо здійснити у кілька кліків онлайн зі свого гаджета – у Кабінеті водія або в застосунку Дія. Для цього у власника авто має відображатись свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу в електронному вигляді. А в кандидата на належного користувача – посвідчення водія відповідної категорії. Також у Дії повинна відображатись ID-картка або закордонний паспорт.



Для призначення належного користувача необхідно:



авторизуватись у Кабінеті водія або Дії;

власник створює запит на шеринг у вигляді QR-коду або ділиться посиланням;

водій сканує цей код або переходить за посиланням та підтверджує намір стати належним користувачем.

Після цього у цифрових документах належного користувача з’являється свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.



Термін, на який призначається шеринг авто, може визначати власник транспортного засобу та його майбутній користувач.



Із початку року, майже 400 громадян скористалися даною послугою, прийшовши до сервісних центрів МВС нашої області. Однак нагадуємо, що послуга доступна ще й онлайн - через Кабінет Водія та застосунок ДІЯ. Покрокова інструкція, як пошерити авто, доступна на сайті сервісного центру МВС у розділі Послуги.



Консультацію щодо послуг сервісних центрів МВС можна отримати за телефоном (044) 290-19-88 або на сторінках Головного сервісного центру МВС в Фейсбук та Інстаграм. Відповіді на найпоширеніші питання та корисну інформацію черпайте на сайті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Часто автовласники передають свої транспортні засоби в користування іншим особам. Після цього можуть виникати ситуації, коли їм надходять штрафи за порушення правил дорожнього руху в той час, як вони не керували автівкою.Аби уникнути таких ситуацій, в нагоді стане призначення належного користувача або шеринг авто, наголошують у Сервісному центрі МВС у Волинській області, передає ВСН Ця послуга стає популярною серед водіїв, адже дозволяє на законних підставах керувати чужою автівкою. Шеринг можливо здійснити у кілька кліків онлайн зі свого гаджета – у Кабінеті водія або в застосунку Дія. Для цього у власника авто має відображатись свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу в електронному вигляді. А в кандидата на належного користувача – посвідчення водія відповідної категорії. Також у Дії повинна відображатись ID-картка або закордонний паспорт.Для призначення належного користувача необхідно:авторизуватись у Кабінеті водія або Дії;власник створює запит на шеринг у вигляді QR-коду або ділиться посиланням;водій сканує цей код або переходить за посиланням та підтверджує намір стати належним користувачем.Після цього у цифрових документах належного користувача з’являється свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.Термін, на який призначається шеринг авто, може визначати власник транспортного засобу та його майбутній користувач.Із початку року, майже 400 громадян скористалися даною послугою, прийшовши до сервісних центрів МВС нашої області. Однак нагадуємо, що послуга доступна ще й онлайн - через Кабінет Водія та застосунок ДІЯ. Покрокова інструкція, як пошерити авто, доступна на сайті сервісного центру МВС у розділі Послуги.Консультацію щодо послуг сервісних центрів МВС можна отримати за телефоном (044) 290-19-88 або на сторінках Головного сервісного центру МВС в Фейсбук та Інстаграм. Відповіді на найпоширеніші питання та корисну інформацію черпайте на сайті.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію