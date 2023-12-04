У місті на Волині запрацювала благодійна їдальня: кому роздають безоплатні обіди





Про це повідомили у міській раді Володимира, передає



Цей важливий соціальний проєкт, що був започаткований за ініціативи міського голови Ігоря Пальонки, став можливим завдяки спільним зусиллям та підтримці Володимирської міської ради, а також волонтерів і благодійників. Мета їдальні – допомогти тим, хто зараз найбільше цього потребує, та підтримати людей у складний час.



Цьогоріч благодійна їдальня змінила локацію, тож гарячі обіди подаються з понеділка по п’ятницю з 11-ї до 12-ї години за адресою: вул. Поштова, 1 (приміщення Благодійного фонду “Бог любить Україну”).



«Запрошуємо мешканців громади, кому потрібна підтримка, скористатися цією можливістю. Дякуємо всім небайдужим, хто допомагає створювати цю важливу справу! Разом ми можемо більше!», - йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У понеділок, 2 грудня у Володимирі розпочала свою роботу благодійна їдальня, яка вже третій рік поспіль у зимовий період надає безплатні обіди мешканцям громади та внутрішньо переміщеним особам, що потрапили в складні життєві ситуації.Про це повідомили у міській раді Володимира, передає ВСН Цей важливий соціальний проєкт, що був започаткований за ініціативи міського голови Ігоря Пальонки, став можливим завдяки спільним зусиллям та підтримці Володимирської міської ради, а також волонтерів і благодійників. Мета їдальні – допомогти тим, хто зараз найбільше цього потребує, та підтримати людей у складний час.Цьогоріч благодійна їдальня змінила локацію, тож гарячі обіди подаються з понеділка по п’ятницю з 11-ї до 12-ї години за адресою: вул. Поштова, 1 (приміщення Благодійного фонду “Бог любить Україну”).«Запрошуємо мешканців громади, кому потрібна підтримка, скористатися цією можливістю. Дякуємо всім небайдужим, хто допомагає створювати цю важливу справу! Разом ми можемо більше!», - йдеться у дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію