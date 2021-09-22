У перинатальному в Луцьку за листопад народилися 4 двійні
Сьогодні, 22:43
У листопаді в обласному перинатальному центрі народилося 271 дитина.
Про це інформує Волинське обласне медоб'єднання захисту материнства і дитинства.
«271 дитина народилася в обласному перинатальному центрі у листопаді, з них 4 двійні! Вітаємо батьків і бажаємо щасливої долі малятам!» – йдеться у повідомленні.
Загалом народилося 128 дівчаток і 143 хлопчики.
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Про це інформує Волинське обласне медоб'єднання захисту материнства і дитинства.
«271 дитина народилася в обласному перинатальному центрі у листопаді, з них 4 двійні! Вітаємо батьків і бажаємо щасливої долі малятам!» – йдеться у повідомленні.
Загалом народилося 128 дівчаток і 143 хлопчики.
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