Вандали зруйнували частину паркану біля храму на Волині

Вандали зруйнували частину паркану біля храму на Волині
В ніч з 30-го листопада на 1-ше грудня у селі Хрипаличі Устилузької громади вандали зруйнували частину паркану біля храму Святої Княгині Ольги.

Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомила Мар’яна Дячук, передає БУГ.

“Прошу усіх хто бачив чи чув щось підозріле цієї ночі дати свідчення, адже такий вандалізм повинен бути покараний!!! Багато сил прихожан, настоятеля храму о. Василя та коштів вкладено в розбудову храму, дуже прикро що за один вечір можна звести нанівець важку людську працю!!!” – йдеться у повідомленні.

На місці працювала поліція.


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Теги: вандали, храм
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