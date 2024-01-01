Як на Волині відключатимуть світла у вівторок, 3 грудня: оприлюднено графіки

Як на Волині відключатимуть світла у вівторок, 3 грудня: оприлюднено графіки
автра, 3 грудня, в Україні знову діятимуть графіки відключень світла.

Про це повідомляє "Укренерго".

Так, завтра, 3 грудня, час застосування і обсяг обмежень електрики будуть такими:

Для побутових споживачів

07:00 – 08:00 — одна черга відключень;
08:00 – 19:00 — дві черги відключень;
19:00 – 21:00 — одна черга відключень.
Для промисловості та бізнесу від 06:00 до 22:00 — застосування графіків обмеження потужності.

Причина тимчасового повернення обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада.

В "Укренерго" запевнили, що енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілів, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання. Також українців просять споживати електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком.

"Укренерго" попереджає, що протягом доби графіки застосування обмежень можуть бути змінені. Точні графіки відключень за своєю адресою можна подивитися на сайтах обленерго, ОВА і ДТЕК.

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Теги: відключення світла, Волинь, Укренерго
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