Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 3 грудня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 3 грудня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 3 грудня
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 3-5° тепла.
Область
Хмарно з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 3 грудня
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 3-5° тепла.
Область
Хмарно з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла.
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