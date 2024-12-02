Зеленський анонсував кадрові зміни у військовому керівництві

Зеленський анонсував кадрові зміни у військовому керівництві
Президент Володимир Зеленський анонсував нові кадрові зміни у військовому керівництві. Під час пресконференції з нагоди візиту німецького канцлера Олафа Шольца до Києва президент сказав, що це пов'язано з необхідністю реформ.

Про це пише LB.ua.

За словами президента, це – не останні перестановки. "Вони будуть, тому що потрібно рухатися швидше".

"Нещодавно я представляв план стійкості. Передусім всередині нашої держави. І обороноздатність, спроможність, наше військо є одним із пріоритетних пунктів, крім єдності і інших пунктів цього плану. Там є конкретні реформи і конкретні рішення. Ці конкретні рішення роблять конкретні люди", – сказав він.

Нещодавно президент замінив командувача Сухопутних військ: замість Олександра Павлюка ним став Михайло Драпатий – командир бригади "Холодний Яр".

Також він призначив заступником голови Генштабу Олега Апостола.

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Теги: Росія, Україна, війна
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