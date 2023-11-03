Де у Луцьку здати стару побутову техніку





Місячник триватиме з 1 по 31 грудня, пише



Побутову техніку прийматимуть на вулиці Транспортна, 7 (колишня Трункіна).



"Вдома точно залишилися старі гаджети та техніка, які більше не потрібні. Ми готові допомогти вам правильно позбутися електронного сміття", — закликали у центрі.



У "Чистому Луцьку" прийматимуть великогабаритну техніку: холодильники, пральні машини, пилососи. Також можна принести дрібну електроніку: мобільні телефони, комп'ютерні блоки, монітори, телевізори, мікрохвильові печі.



У центрі управління відходами додали, що усе зібране під час місячника передадуть на утилізацію, щоб запобігти їх шкідливому впливу на довкілля.



Довідково: Центр управління відходами — це соціальний проєкт, реалізований за кошти комунального автотранспортного підприємства "Луцькспецкомунтранс". Принести відпрацьовані електронні сигарети та інші види відходів можна щоденно з 7:00 до 20:00.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У центрі управління відходами "Чистий Луцьк" оголосили місячник прийому побутової техніки та електронних відходів.Місячник триватиме з 1 по 31 грудня, пише Суспільне Побутову техніку прийматимуть на вулиці Транспортна, 7 (колишня Трункіна)."Вдома точно залишилися старі гаджети та техніка, які більше не потрібні. Ми готові допомогти вам правильно позбутися електронного сміття", — закликали у центрі.У "Чистому Луцьку" прийматимуть великогабаритну техніку: холодильники, пральні машини, пилососи. Також можна принести дрібну електроніку: мобільні телефони, комп'ютерні блоки, монітори, телевізори, мікрохвильові печі.У центрі управління відходами додали, що усе зібране під час місячника передадуть на утилізацію, щоб запобігти їх шкідливому впливу на довкілля.Центр управління відходами — це соціальний проєкт, реалізований за кошти комунального автотранспортного підприємства "Луцькспецкомунтранс". Принести відпрацьовані електронні сигарети та інші види відходів можна щоденно з 7:00 до 20:00.

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