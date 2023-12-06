Ярмарки та розваги: де на Волині відкривають резиденції Святого Миколая









Луцьк



Цьогоріч у Луцьку, як і у 2022 та 2023 роках, запрацює резиденція Святого Миколая в укритті, що розташована в підземеллі на проспекті Волі, 2 (вхід через артгалерею "Образ"). У резиденції діти зможуть поспілкуватися з Миколаєм і його помічниками, розповісти про свої мрії та передати лист із побажаннями.



Локація працюватиме впродовж трьох днів: 6, 7, 8 грудня з 13:00 до 20:00. Вхід безплатний, вітається донат на ЗСУ.



Для індивідуальних візитів дітей із батьками реєстрація не потрібна. Для відвідування резиденції групами дітей потрібно попередньо повідомити організаторів про візит, заповнивши google-форму для узгодження часу й дати. Кількість груп на день обмежена. Сконтактувати та заповнити заявку можна за посиланням.



"Якщо Ви хочете, щоб ваша дитина отримала попередньо підготовлений Вами подарунок — попередьте про це організаторів та обговоріть деталі. Якщо Ви хочете передати подарунок іншій дитині з-поміж незахищених верств населення — у резиденції буде така можливість", — поінформували в Луцькому міському молодіжному центрі.



Нововолинськ



На майдані Незалежності в місті Нововолинську запрацював будиночок Святого Миколая, де на дітей громади чекатимуть новорічні персонажі.



Резиденція працюватиме 2-5 грудня з 16:00 до 20:00, повідомили в міській раді.



Вхід вільний, однак вітається донат для захисників: для цього в будиночку встановлена скринька для благодійного збору коштів.



6 грудня відбудеться святкова програма з концертом та розвагами. Оновлення та анонси щодо діяльності резиденції Чудотворця в Нововолинську публікуватимуть у соцмережах.



Володимир



Резиденція Святого Миколая у місті Володимирі запрацює 5 грудня. Цього дня відкриття відбудеться о 16:00 в Центрі культурних послуг, повідомили в міській раді. Також резиденція працюватиме 9 та 10 грудня з 12:00 до 15:00.



"На наймолодших гостей чекає зустріч із добрим Чудотворцем, а також подарунки, цікаві сюрпризи та святкова атмосфера. У фоє ЦПК діятиме різдвяний ярмарок. 6 грудня о 16:00 у парку "Слов’янський" відбудеться урочисте запалення головної ялинки Володимира. На вас чекає яскраве святкове дійство і безліч позитивних емоцій", — зазначили в міськраді.



Ковель



"Садиба Святого Миколая" в місті Ковелі, яка діяла неподалік Палацу учнівської молоді просто неба в 2022 році, цього року не запрацює. Про це Суспільному розповіла секретар міської ради Оксана Багнова.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До Дня святого Миколая, 6 грудня, у містах Волинської області розпочнуть діяти святкові резиденції — будиночки або локації, де дітей зустрічатимуть казкові герої та персонажі. Суспільне зібрало інформацію про перелік таких резиденцій.Цьогоріч у Луцьку, як і у 2022 та 2023 роках, запрацює резиденція Святого Миколая в укритті, що розташована в підземеллі на проспекті Волі, 2 (вхід через артгалерею "Образ"). У резиденції діти зможуть поспілкуватися з Миколаєм і його помічниками, розповісти про свої мрії та передати лист із побажаннями.Локація працюватиме впродовж трьох днів: 6, 7, 8 грудня з 13:00 до 20:00. Вхід безплатний, вітається донат на ЗСУ.Для індивідуальних візитів дітей із батьками реєстрація не потрібна. Для відвідування резиденції групами дітей потрібно попередньо повідомити організаторів про візит, заповнивши google-форму для узгодження часу й дати. Кількість груп на день обмежена. Сконтактувати та заповнити заявку можна за посиланням."Якщо Ви хочете, щоб ваша дитина отримала попередньо підготовлений Вами подарунок — попередьте про це організаторів та обговоріть деталі. Якщо Ви хочете передати подарунок іншій дитині з-поміж незахищених верств населення — у резиденції буде така можливість", — поінформували в Луцькому міському молодіжному центрі.На майдані Незалежності в місті Нововолинську запрацював будиночок Святого Миколая, де на дітей громади чекатимуть новорічні персонажі.Резиденція працюватиме 2-5 грудня з 16:00 до 20:00, повідомили в міській раді.Вхід вільний, однак вітається донат для захисників: для цього в будиночку встановлена скринька для благодійного збору коштів.6 грудня відбудеться святкова програма з концертом та розвагами. Оновлення та анонси щодо діяльності резиденції Чудотворця в Нововолинську публікуватимуть у соцмережах.ВолодимирРезиденція Святого Миколая у місті Володимирі запрацює 5 грудня. Цього дня відкриття відбудеться о 16:00 в Центрі культурних послуг, повідомили в міській раді. Також резиденція працюватиме 9 та 10 грудня з 12:00 до 15:00."На наймолодших гостей чекає зустріч із добрим Чудотворцем, а також подарунки, цікаві сюрпризи та святкова атмосфера. У фоє ЦПК діятиме різдвяний ярмарок. 6 грудня о 16:00 у парку "Слов’янський" відбудеться урочисте запалення головної ялинки Володимира. На вас чекає яскраве святкове дійство і безліч позитивних емоцій", — зазначили в міськраді."Садиба Святого Миколая" в місті Ковелі, яка діяла неподалік Палацу учнівської молоді просто неба в 2022 році, цього року не запрацює. Про це Суспільному розповіла секретар міської ради

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