У Луцьку попрощалися з Героєм Віктором Оверчуком

У Луцьку попрощалися з Героєм Віктором Оверчуком
Сьогодні жителі Луцької громади попрощалися з військовослужбовцем Віктором Оверчуком. Героя відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Оверчук Віктор Володимирович (24.02.1970 року народження) загинув 27 листопада під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новоандріївка Запорізької області.

Після завершення богослужіння труну з тілом покійного захисника пронесли Театральним майданом. Біля пам’ятного фотостенда загиблим Героям присутні зупинилися і виконали Державний Гімн України.

Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
У Луцьку попрощалися з Героєм Віктором Оверчуком
У Луцьку попрощалися з Героєм Віктором Оверчуком
У Луцьку попрощалися з Героєм Віктором Оверчуком
У Луцьку попрощалися з Героєм Віктором Оверчуком
У Луцьку попрощалися з Героєм Віктором Оверчуком



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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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