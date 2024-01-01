У Луцьку попрощалися з Героєм Віктором Оверчуком

Віктором Оверчуком. Героя відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці.



Про це повідомили у Луцькій міській раді.



Оверчук Віктор Володимирович (24.02.1970 року народження) загинув 27 листопада під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новоандріївка Запорізької області.



Після завершення богослужіння труну з тілом покійного захисника пронесли Театральним майданом. Біля пам’ятного фотостенда загиблим Героям присутні зупинилися і виконали Державний Гімн України.



Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!







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