У Верховній Раді розповіли, коли відбудеться наступна індексація пенсій





Про це заявила народна депутатка та заступниця голови парламентського Комітету з питань бюджету Леся Забуранна, пише



За її словами, після чергового перерахунку пенсійні виплати будуть відкориговані: мінімальна індексація становитиме 100 грн, а максимальна — 1500 грн. За словами Забуранної, люди віком від 70 до 80 років мають право на додаткову надбавку від 300 до 570 грн.



Щодо спеціальних пенсій, то посадовиця заявила, що наразі парламентський Комітет соціальної політики працює над тим, аби вирівняти та збалансувати ці виплати.



Зазначимо, що цьогоріч індексацію пенсій так само проводили у березні — втретє від початку повномасштабної війни. Так, з 1 березня пенсії планували підвищити майже на 8%, тобто в середньому на 322 гривні. Середній розмір пенсії при цьому становить до 5717 грн.



Як повідомляв прем’єр-міністр Денис Шмигаль, очікувалося, що індексація торкнеться понад 10 мільйонів українців: 9,5 млн цивільних пенсіонерів, майже 600 тисяч пенсіонерів силових відомств і майже 100 тисяч чорнобильців.



Що таке індексація пенсій?



Це процес, під час якого держава регулярно переглядає розмір пенсій та підвищує їх. Його мета — зберегти купівельну спроможність пенсіонерів, щоб вони на ті самі гроші могли придбати приблизно такий самий набір товарів та послуг, як і раніше.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Наступна індексація пенсій відбудеться у березні 2025 року. Очікується, що перерахунок буде здійснено відповідно до рівня інфляції — від 13 до 17%.Про це заявила народна депутатка та заступниця голови парламентського Комітету з питань бюджету, пише Громадське За її словами, після чергового перерахунку пенсійні виплати будуть відкориговані: мінімальна індексація становитиме 100 грн, а максимальна — 1500 грн. За словами Забуранної, люди віком від 70 до 80 років мають право на додаткову надбавку від 300 до 570 грн.Щодо спеціальних пенсій, то посадовиця заявила, що наразі парламентський Комітет соціальної політики працює над тим, аби вирівняти та збалансувати ці виплати.Зазначимо, що цьогоріч індексацію пенсій так само проводили у березні — втретє від початку повномасштабної війни. Так, з 1 березня пенсії планували підвищити майже на 8%, тобто в середньому на 322 гривні. Середній розмір пенсії при цьому становить до 5717 грн.Як повідомляв прем’єр-міністр, очікувалося, що індексація торкнеться понад 10 мільйонів українців: 9,5 млн цивільних пенсіонерів, майже 600 тисяч пенсіонерів силових відомств і майже 100 тисяч чорнобильців.Це процес, під час якого держава регулярно переглядає розмір пенсій та підвищує їх. Його мета — зберегти купівельну спроможність пенсіонерів, щоб вони на ті самі гроші могли придбати приблизно такий самий набір товарів та послуг, як і раніше.

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