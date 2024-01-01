У Луцьку запрацював «Ціберек» – відомі перші відгуки гостей (фото)

У Луцьку запрацював «Ціберек» – відомі перші відгуки гостей (фото)
У Луцьку відчинив двері для відвідувачів новий заклад громадського харчування – сімейна чебуречна «Ціберек».

Відкрила ресторацію луцька підприємиця, співзасновниця мережі домашніх напівфабрикатів «Галя Балувана» та Wesoła Pani (Польща) Алла Теліга.

А у розробці концепції та меню ключову роль відіграв Владислав Цимбалюк – фіналіст відомого українського кулінарного шоу «МастерШеф».

Офіційне відкриття відбулося у неділю, 1 грудня. Перший день роботи закладу виявився дуже активним та багатим на гостей.

Сім’ї з дітьми, закохані пари, компанії друзів – відвідати новий заклад, скуштувати великі цібереки та інші страви невпинно йшли сотні лучан.


Алла Теліга особисто зустрічає гостей
Алла Теліга особисто зустрічає гостей

Адміністраторка закладу Оксана розповідає, що вражена такою великою кількістю гостей.

«О 10:00 ми відчинилися, а вже о 10:20 в закладі був справжній ажіотаж. І потік відвідувачів не зупиняється. Весь день у нас повна посадка. І хоч ми маємо 55 посадкових місць – через величезний наплив, на жаль, не мали змоги розмістити усіх, хто сьогодні до нас завітав. Але обіцяємо, що упродовж наступних двох тижнів посприяємо тому, щоб всі охочі змогли провести час у «Цібереку», насолодитися його атмосферою та смачно поїсти», – зазначає вона.

Адміністраторка Оксана вражена кількістю охочих завітати у «Ціберек»
Адміністраторка Оксана вражена кількістю охочих завітати у «Ціберек»

Як про «Ціберек» відгукуються гості?


«Мене приємно здивувало, як чебурек вдало поєднався з просекко. Також незвичним було те, що в чебуречній настільки шикарний інтер’єр та обслуговування. Все продумано до дрібниць. Все що я замовив – дуже сподобалося. Чебуреки соковиті, з великою кількістю начинки. А ще припав до душі батат фрі. Гадаю, нічого подібного у Луцьку я ще не куштував», – розповідає відвідувач Олександр.

«Я замовила янтик, що смажиться без олії. Але він виявився дуже соковитим, з великою кількістю бульйону. Чоловік теж задоволений чебуреком, а донька – солодкою бальгійською вафлею. Для мене такий заклад – гарна альтернатива, наприклад, піцеріям. Місце, де можна провести час із сім’єю. І кожен тут знайде страву до смаку. Персонал дуже привітний. Довелося, трошки почекати замовлення. Але це можна зрозуміти, адже сьогодні перший робочий день», – говорить Ольга.

Ольга з родиною позитивно оцінили янтики
Ольга з родиною позитивно оцінили янтики

«Тут є багато чебуреків з сиром, м’ясом. Але я обрала з вишнею. Це моя улюблена ягода. Начинка була дуже смачна та солодка. А ще в чебурека була хрустка шкориночка, як я люблю. Мені сподобалося», – каже 6-річна Улянка.

Маленькій Уляні все дуже сподобалося
Маленькій Уляні все дуже сподобалося

«По-перше, сподобався інтер’єр та другий поверх, куди сміливо можна прийти з компанією. По-друге, сподобалося просеко, що подають з ялівцем та ягодами. Ну і, звісно ж, вразив широкий вибір «цібереків». Чебуреки великі, ситні й однозначно варті своїх грошей. Ми обов’язково прийдемо сюди ще раз, щоб скуштувати інші начинки», – зазначає Андрій.

«Заклад перевершив мої сподівання. І той прекрасний чебурек з чотирма сирами, який я брала, викликав справжній гастрономічний оргазм», – додає Наталя.

Андрій та Наталя стали одними з найперших відвідувачів
Андрій та Наталя стали одними з найперших відвідувачів

Що можна скуштувати?


В основі меню – «цібереки» (так у ресторації називають чебуреки) з різноманітними начинками: як солоними, так і солодкими:

- з яловичиною та свининою;
- куркою та чедером;
- індичкою й грибами;
- по-італійськи – з моцарелою, помідорами й песто;
- з чотирма видами сири, грушею й горіхами;
- вишнею та шоколадом;
- бананом та морозивом;

Готують «цібереки» за класичним рецептом – у фритюрі, а також є менш калорійний варіант. Йдеться про янтики, які смажать на сухій пательні без додавання олії.
Для приготування використовують спеціальну олію, стійку для вигорання
Для приготування використовують спеціальну олію, стійку для вигорання


Незабаром в асортименті з’являться мінічебуреки, які гарно підійдуть для смакування у компанії. Їх планують подавати в маленьких відеречках – ціберках. Власне звідси й походить назва закладу.

Крім цього у меню є понад 10 різновидів сніданків, бельгійські вафлі, закуски, салати, морозиво. Присутній великий вибір холодних та гарячих безалкогольних напоїв, а також алкогольні глінтвейн, просеко та пиво.
Бренд-кухар «Ціберека» Владислав Цимбалюк
Бренд-кухар «Ціберека» Владислав Цимбалюк

Одні з перших замовлень
Одні з перших замовлень


Коли можна відвідати «Ціберек»?


У понеділок-пʼятницю «Ціберек» працюватиме з 8:00 до 21:00, а в суботу-неділю – з 10:00 до 22:00.

Розташований заклад за адресою: місто Луцьк, вулиця Винниченка, 2.

Телефон: +380 665 036 219

Інстаграм: https://www.instagram.com/ciberek.lutsk/

Алла Теліга з доньками Діаною та Марією
Алла Теліга з доньками Діаною та Марією
В перший день приготували не одну сотню «цібереків»
В перший день приготували не одну сотню «цібереків»
Жінок зустрічали квітами
Жінок зустрічали квітами
У Луцьку запрацював «Ціберек» – відомі перші відгуки гостей (фото)


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