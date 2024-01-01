У Луцьку запрацював «Ціберек» – відомі перші відгуки гостей (фото)





Відкрила ресторацію луцька підприємиця, співзасновниця мережі домашніх напівфабрикатів «Галя Балувана» та Wesoła Pani (Польща) Алла Теліга.



А у розробці концепції та меню ключову роль відіграв Владислав Цимбалюк – фіналіст відомого українського кулінарного шоу «МастерШеф».



Офіційне відкриття відбулося у неділю, 1 грудня. Перший день роботи закладу виявився дуже активним та багатим на гостей.



Сім’ї з дітьми, закохані пари, компанії друзів – відвідати новий заклад, скуштувати великі цібереки та інші страви невпинно йшли сотні лучан.





Алла Теліга особисто зустрічає гостей

Адміністраторка закладу Оксана розповідає, що вражена такою великою кількістю гостей.



«О 10:00 ми відчинилися, а вже о 10:20 в закладі був справжній ажіотаж. І потік відвідувачів не зупиняється. Весь день у нас повна посадка. І хоч ми маємо 55 посадкових місць – через величезний наплив, на жаль, не мали змоги розмістити усіх, хто сьогодні до нас завітав. Але обіцяємо, що упродовж наступних двох тижнів посприяємо тому, щоб всі охочі змогли провести час у «Цібереку», насолодитися його атмосферою та смачно поїсти», – зазначає вона.



Адміністраторка Оксана вражена кількістю охочих завітати у «Ціберек»

Як про «Ціберек» відгукуються гості?

«Мене приємно здивувало, як чебурек вдало поєднався з просекко. Також незвичним було те, що в чебуречній настільки шикарний інтер’єр та обслуговування. Все продумано до дрібниць. Все що я замовив – дуже сподобалося. Чебуреки соковиті, з великою кількістю начинки. А ще припав до душі батат фрі. Гадаю, нічого подібного у Луцьку я ще не куштував», – розповідає відвідувач Олександр.



«Я замовила янтик, що смажиться без олії. Але він виявився дуже соковитим, з великою кількістю бульйону. Чоловік теж задоволений чебуреком, а донька – солодкою бальгійською вафлею. Для мене такий заклад – гарна альтернатива, наприклад, піцеріям. Місце, де можна провести час із сім’єю. І кожен тут знайде страву до смаку. Персонал дуже привітний. Довелося, трошки почекати замовлення. Але це можна зрозуміти, адже сьогодні перший робочий день», – говорить Ольга.



Ольга з родиною позитивно оцінили янтики

«Тут є багато чебуреків з сиром, м’ясом. Але я обрала з вишнею. Це моя улюблена ягода. Начинка була дуже смачна та солодка. А ще в чебурека була хрустка шкориночка, як я люблю. Мені сподобалося», – каже 6-річна Улянка.



Маленькій Уляні все дуже сподобалося

«По-перше, сподобався інтер’єр та другий поверх, куди сміливо можна прийти з компанією. По-друге, сподобалося просеко, що подають з ялівцем та ягодами. Ну і, звісно ж, вразив широкий вибір «цібереків». Чебуреки великі, ситні й однозначно варті своїх грошей. Ми обов’язково прийдемо сюди ще раз, щоб скуштувати інші начинки», – зазначає Андрій.



«Заклад перевершив мої сподівання. І той прекрасний чебурек з чотирма сирами, який я брала, викликав справжній гастрономічний оргазм», – додає Наталя.



Андрій та Наталя стали одними з найперших відвідувачів

Що можна скуштувати?

В основі меню – «цібереки» (так у ресторації називають чебуреки) з різноманітними начинками: як солоними, так і солодкими:



- з яловичиною та свининою;

- куркою та чедером;

- індичкою й грибами;

- по-італійськи – з моцарелою, помідорами й песто;

- з чотирма видами сири, грушею й горіхами;

- вишнею та шоколадом;

- бананом та морозивом;



Готують «цібереки» за класичним рецептом – у фритюрі, а також є менш калорійний варіант. Йдеться про янтики, які смажать на сухій пательні без додавання олії.

Для приготування використовують спеціальну олію, стійку для вигорання



Незабаром в асортименті з’являться мінічебуреки, які гарно підійдуть для смакування у компанії. Їх планують подавати в маленьких відеречках – ціберках. Власне звідси й походить назва закладу.



Крім цього у меню є понад 10 різновидів сніданків, бельгійські вафлі, закуски, салати, морозиво. Присутній великий вибір холодних та гарячих безалкогольних напоїв, а також алкогольні глінтвейн, просеко та пиво.

Бренд-кухар «Ціберека» Владислав Цимбалюк

Одні з перших замовлень



Коли можна відвідати «Ціберек»?

У понеділок-пʼятницю «Ціберек» працюватиме з 8:00 до 21:00, а в суботу-неділю – з 10:00 до 22:00.



Розташований заклад за адресою: місто Луцьк, вулиця Винниченка, 2.



Телефон: +380 665 036 219



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Алла Теліга з доньками Діаною та Марією В перший день приготували не одну сотню «цібереків» Жінок зустрічали квітами



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