Воював проти ЗСУ: волинський суд підтвердив тюремний вирок зраднику

Воював проти ЗСУ: волинський суд підтвердив тюремний вирок зраднику
Завдяки СБУ апеляційний суд підтвердив тюремний вирок зраднику, який виїхав з України, щоб приєднатися до збройних сил рф.

Про це повідомили в Управлінні СБ України у Волинській області.

Завдяки доказовій базі Служби безпеки Волинський апеляційний суд залишив у силі обвинувальний вирок зраднику, який воював проти ЗСУ.
За матеріалами СБУ суд призначив зловмиснику 12 років позбавлення волі.

Як встановило розслідування, зрадником виявився громадянин нашої країни, який перейшов на бік ворога та у 2016 році підписав контракт із ворожою армією.

Там його призначили до складу 20-ї окремої мотострілецької бригади (місто Волгоград).

Встановлено, що цей підрозділ брав активну участь у бойових діях проти сил АТО на сході України.

По закінченню контракту і після початку повномасштабного вторгнення рф зрадник вирішив повернутися в Україну.

Контррозвідники СБУ затримали зловмисника у травні 2022 року на території Волинської області, куди він в’їхав, прикриваючись українським паспортом.

На підставі зібраних доказів суд визнав його винуватим за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада) і призначив 12 років тюрми.

Зрадник намагався оскаржити це рішення. Однак Волинський апеляційний суд підтвердив рішення суду першої інстанції та залишив вирок без змін.

Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти нашої держави.

Розслідування проводили співробітники СБУ у Волинській області спільно з Волинським прикордонним загоном за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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Теги: Волинь, зрадник, СБУ
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