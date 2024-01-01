Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Степаном Гученком

Степаном Гученком.



Про це Борис Карпус.



"Інформація щодо похорону Героя Степана Гученка.



Сьогодні на світанку тіло Захисника було доставлене в морг Нововолинська.



Завтра, у вівторок, 3 грудня об 11:30 жалобний кортеж вирушить від моргу до Хресто-Воздвиженського храму (вулиця Винниченка).



О 12:00 там розпочнеться панахида та прощання.



Чин погребіння - Алея Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти).



Вічна памʼять Герою!" - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра на Волині прощатимуться з ГероємПро це повідомив Нововолинський міський голова"Інформація щодо похорону Героя Степана Гученка.Сьогодні на світанку тіло Захисника було доставлене в морг Нововолинська.Завтра, у вівторок, 3 грудня об 11:30 жалобний кортеж вирушить від моргу до Хресто-Воздвиженського храму (вулиця Винниченка).О 12:00 там розпочнеться панахида та прощання.Чин погребіння - Алея Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти).Вічна памʼять Герою!" - йдеться в повідомленні.

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