Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Степаном Гученком

Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Степаном Гученком
Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Степаном Гученком.

Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

"Інформація щодо похорону Героя Степана Гученка.

Сьогодні на світанку тіло Захисника було доставлене в морг Нововолинська.

Завтра, у вівторок, 3 грудня об 11:30 жалобний кортеж вирушить від моргу до Хресто-Воздвиженського храму (вулиця Винниченка).

О 12:00 там розпочнеться панахида та прощання.

Чин погребіння - Алея Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти).

Вічна памʼять Герою!" - йдеться в повідомленні.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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