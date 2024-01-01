Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Степаном Гученком
Сьогодні, 14:12
Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Степаном Гученком.
Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
"Інформація щодо похорону Героя Степана Гученка.
Сьогодні на світанку тіло Захисника було доставлене в морг Нововолинська.
Завтра, у вівторок, 3 грудня об 11:30 жалобний кортеж вирушить від моргу до Хресто-Воздвиженського храму (вулиця Винниченка).
О 12:00 там розпочнеться панахида та прощання.
Чин погребіння - Алея Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти).
Вічна памʼять Герою!" - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
"Інформація щодо похорону Героя Степана Гученка.
Сьогодні на світанку тіло Захисника було доставлене в морг Нововолинська.
Завтра, у вівторок, 3 грудня об 11:30 жалобний кортеж вирушить від моргу до Хресто-Воздвиженського храму (вулиця Винниченка).
О 12:00 там розпочнеться панахида та прощання.
Чин погребіння - Алея Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти).
Вічна памʼять Герою!" - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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