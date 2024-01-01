Війську бракує сил, щоб повернути всі території, які окупувала росія, - Зеленський





Про це президент України Володимир Зеленський сказав японському інформаційному агентству Kyodo News, пише



Водночас він наголосив, що дипломатичні кроки можна буде робити лише тоді, коли Україна буде знати, що «достатньо сильна». Інакше росія, мовляв, зможе знову напасти на Україну.



За словами Зеленського, війна вступила в «складний період», а підтримки від партнерів «недостатньо». Він закликав надати додаткову допомогу і якомога швидше запросити Київ до НАТО.



Раніше президент уже говорив, що Україна готова повернути Крим дипломатичним шляхом, а не військовим, адже «ми не можемо витрачати десятки тисяч наших людей, щоб вони гинули заради повернення Криму».



Тим часом начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважав, що повернути Крим військовим шляхом можна. З півостровом це, мовляв, легше, ніж з окупованими територіями Донецької та Луганської областей.



Він пояснював, що зробити це можна, зруйнувавши комунікації з російського боку та здійснюючи тиск з боку материкової України: «І тоді все — Крим ізольований».



А головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповідав, що Україна має план, як деокупувати Крим. За його словами, цей план є великою військовою таємницею, а втім, він запевнив, що намір деокупувати півострів — цілком реалістичний.

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