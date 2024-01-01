В Україні планують запустити платні дороги: аналізують шість маршрутів





Заступник голови Міністерства розвитку громад і територій Сергій Деркач заявив, що наразі опрацьовують шість основних маршрутів для запуску цього проєкту.



Чиновник пояснив, що платні дороги є вимогою ЄС, під яку вже розроблено відповідний законопроєкт. За його словами, для реалізації проєкту важливо проаналізувати інтенсивність руху, залучити інвесторів і зробити якісне покриття.



Деркач наголосив, що наразі в України вже є домовленості щодо цієї теми з Європейським інвестиційним банком. Він додав, що питання появи платних доріг уже вирішено і рано чи пізно буде реалізовано. Очікується, що використовуватися такі магістралі будуть переважно для великовантажних автомобілів, а гроші, виручені за їх використання, спрямують на розвиток дорожньої інфраструктури.



Нагадаємо, нещодавно

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні найближчим часом можуть запрацювати перші платні дороги, пише УНН Заступник голови Міністерства розвитку громад і територійзаявив, що наразі опрацьовують шість основних маршрутів для запуску цього проєкту.Чиновник пояснив, що платні дороги є вимогою ЄС, під яку вже розроблено відповідний законопроєкт. За його словами, для реалізації проєкту важливо проаналізувати інтенсивність руху, залучити інвесторів і зробити якісне покриття.Деркач наголосив, що наразі в України вже є домовленості щодо цієї теми з Європейським інвестиційним банком. Він додав, що питання появи платних доріг уже вирішено і рано чи пізно буде реалізовано. Очікується, що використовуватися такі магістралі будуть переважно для великовантажних автомобілів, а гроші, виручені за їх використання, спрямують на розвиток дорожньої інфраструктури.Нагадаємо, нещодавно у селі поблизу Луцька встановили камеру автофіксації швидкості.

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