Водій був п'яний: повідомили деталі ДТП на Волині, у якій травмувалися двоє дітей

Водій був п'яний: повідомили деталі ДТП на Волині, у якій травмувалися двоє дітей
Водій п’яний та не мав права керувати: слідчі з’ясовують обставини ДТП у Луцькому районі, в якій постраждало троє осіб.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Серед травмованих – двоє дітей.

Аварія трапилася у неділю, першого грудня, на автодорозі Ківерці – Рожище, неподалік села Клепачів. 28-річний водій автомобіля Nissan не впорався із керуванням та з’їхав у кювет.

Внаслідок цього – троє пасажирів транспортного засобу, 38-річна жінка, 10-річна дівчинка та 12-річний хлопчик, отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували до медзакладів обласного центру.

Водія автомобіля після надання медичної допомоги відпустили додому. За кермом він перебував у стані сп’яніння, окрім того, чоловік не мав права керування транспортним засобом.

На місці працювали слідчі поліції. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.
Водій був п'яний: повідомили деталі ДТП на Волині, у якій травмувалися двоє дітей
Водій був п'яний: повідомили деталі ДТП на Волині, у якій травмувалися двоє дітей

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Теги: Луцький район, ДТП
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