Водій скоїв аварію: на Волині виявили мотоцикл, який знаходиться у міжнародному розшуку

Водій скоїв аварію: на Волині виявили мотоцикл, який знаходиться у міжнародному розшуку
У Ковелі сталася автопригода за участі мотоцикліста.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

"Нещодавно ми отримали повідомлення про ДТП, яка сталася у Ковелі за участі мотоцикліста.

Прибувши на місце події, ми встановили, що водій двоколісного транспорту Honda не надав перевагу в русі автомобілю марки Mercedes, який рухався головною дорогою", - йдеться в повідомленні.

Під час перевірки документів, з’ясувалося, що водій немає посвідчення водія відповідної категорії та реєстраційних документів на транспортний засіб. Крім того, виявилося, що мотоцикл знаходиться у міжнародному розшуку.

На винуватця ДТП патрульні склали низку адміністративних матеріалів та для подальшого з'ясування всіх обставин ми викликали на місце слідчих.

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Теги: Волинь, ДТП, мотоцикліст
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