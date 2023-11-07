Водій скоїв аварію: на Волині виявили мотоцикл, який знаходиться у міжнародному розшуку

У Ковелі сталася автопригода за участі мотоцикліста.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині."Нещодавно ми отримали повідомлення про ДТП, яка сталася у Ковелі за участі мотоцикліста.Прибувши на місце події, ми встановили, що водій двоколісного транспорту Honda не надав перевагу в русі автомобілю марки Mercedes, який рухався головною дорогою", - йдеться в повідомленні.Під час перевірки документів, з’ясувалося, що водій немає посвідчення водія відповідної категорії та реєстраційних документів на транспортний засіб. Крім того, виявилося, що мотоцикл знаходиться у міжнародному розшуку.На винуватця ДТП патрульні склали низку адміністративних матеріалів та для подальшого з'ясування всіх обставин ми викликали на місце слідчих.