Водій скоїв аварію: на Волині виявили мотоцикл, який знаходиться у міжнародному розшуку
Сьогодні, 13:00
У Ковелі сталася автопригода за участі мотоцикліста.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
"Нещодавно ми отримали повідомлення про ДТП, яка сталася у Ковелі за участі мотоцикліста.
Прибувши на місце події, ми встановили, що водій двоколісного транспорту Honda не надав перевагу в русі автомобілю марки Mercedes, який рухався головною дорогою", - йдеться в повідомленні.
Під час перевірки документів, з’ясувалося, що водій немає посвідчення водія відповідної категорії та реєстраційних документів на транспортний засіб. Крім того, виявилося, що мотоцикл знаходиться у міжнародному розшуку.
На винуватця ДТП патрульні склали низку адміністративних матеріалів та для подальшого з'ясування всіх обставин ми викликали на місце слідчих.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
"Нещодавно ми отримали повідомлення про ДТП, яка сталася у Ковелі за участі мотоцикліста.
Прибувши на місце події, ми встановили, що водій двоколісного транспорту Honda не надав перевагу в русі автомобілю марки Mercedes, який рухався головною дорогою", - йдеться в повідомленні.
Під час перевірки документів, з’ясувалося, що водій немає посвідчення водія відповідної категорії та реєстраційних документів на транспортний засіб. Крім того, виявилося, що мотоцикл знаходиться у міжнародному розшуку.
На винуватця ДТП патрульні склали низку адміністративних матеріалів та для подальшого з'ясування всіх обставин ми викликали на місце слідчих.
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Водій скоїв аварію: на Волині виявили мотоцикл, який знаходиться у міжнародному розшуку
Сьогодні, 13:00