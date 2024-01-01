Росія штурмує на чотирьох напрямках, тривають важкі бої, - Генштаб

Росія штурмує на чотирьох напрямках, тривають важкі бої, - Генштаб
Розпочалась тисяча тринадцята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 165 бойових зіткнень.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 18 авіаударів, скинув 25 КАБ, застосував 1635 дронів-камікадзе. Крім цього, здійснив 5079 обстрілів, з них 145 з РСЗВ.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Сіверськ, Петрівка, Костянтинівка, Пантелеймонівка, Єлизаветівка, Гродівка, Даченське, Шевченко, Новопустинка та Улакли.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу та техніки російських загарбників.

На Харківському напрямку ворог десять разів штурмував у районах населених пунктів Стариця, Тихе, Вовчанськ та в напрямку Козачої Лопані.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Лозової, Кругляківки, Глушківки та Зеленого Гаю.

На Лиманському напрямку ворог атакував вісім разів. Намагався просунутись уперед поблизу Дружелюбівки, Греківки, Григорівки, Тернів та Торського.

На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення в районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак неподалік Торецька та в напрямку Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 33 штурмових і наступальних дії агресора в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Даченського, Жовтого та Чумацького.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 48 атак позицій наших військ поблизу Берестків, Сонцівки, Зорі, Новодмитрівки, Курахового, Дальнього, Єлизаветівки та Ганнівки.

На Времівському напрямку противник здійснив 24 наступальні дії на позиції українських підрозділів у районах Костянтинопольського, Трудового, Великої Новосілки, Новосілки, Нового Комара та Новодарівки.

На Придніпровському напрямку російські загарбники намагалися штурмувати позиції наших підрозділів чотири рази, успіху ці дії їм не принесли.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 16 атак російських загарбників.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1790 осіб. Також українські воїни знешкодили дев’ять танків, 28 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем, 83 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 99 автомобілів.

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Теги: Росія, Україна, війна
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