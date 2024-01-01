У селі поблизу Луцька встановили камеру автофіксації швидкості





Про це повідомили у Підгайцівській територіальній громаді, пише



Камеру встановили на автошляху H-22 сполученням Устилуг — Луцьк — Рівне. Максимальне обмеження швидкості на цій ділянці дороги становить 50 км/год.



Як зазначили у громаді камеру встановили, що зменшити інтенсивність швидкості руху у зоні пішохідних переходів, що використовуються школярами та людьми та поліпшити безпекову ситуацію на дорозі.



Детальну інформацію про розташування камер відеофіксації можна побачити на інтерактивній мапі.



Що відомо про камери на дорогах Волині

У 2022-му роботу камер автофіксації порушень ПДР призупинили після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Наприкінці квітня на дорогах Волині відновили роботу шість комплексів автоматичної фіксації перевищення швидкості.



У жовтні 2023-го на автошляху Н-22 в селі Струмівка Луцького району встановили ще одну камеру автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Комплекс "КАСКАД" розташований при вʼїзді до села зі сторони Рівного.



У листопаді 2023-го камери також з'явилися в селі Жидичин та на автомобільній дорозі Луцьк — Володимир у селі Затурці.



Довідково: Штраф за перевищення швидкості становить: за перевищення швидкості більше ніж на 20 км/год — 340 грн; більше ніж на 50 км/год — 1700 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Піддубці Підгайцівської громади встановили камеру автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.Про це повідомили у Підгайцівській територіальній громаді, пише Суспільне Камеру встановили на автошляху H-22 сполученням Устилуг — Луцьк — Рівне. Максимальне обмеження швидкості на цій ділянці дороги становить 50 км/год.Як зазначили у громаді камеру встановили, що зменшити інтенсивність швидкості руху у зоні пішохідних переходів, що використовуються школярами та людьми та поліпшити безпекову ситуацію на дорозі.Детальну інформацію про розташування камер відеофіксації можна побачити на інтерактивній мапі.Що відомо про камери на дорогах ВолиніУ 2022-му роботу камер автофіксації порушень ПДР призупинили після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Наприкінці квітня на дорогах Волині відновили роботу шість комплексів автоматичної фіксації перевищення швидкості.У жовтні 2023-го на автошляху Н-22 в селі Струмівка Луцького району встановили ще одну камеру автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Комплекс "КАСКАД" розташований при вʼїзді до села зі сторони Рівного.У листопаді 2023-го камери також з'явилися в селі Жидичин та на автомобільній дорозі Луцьк — Володимир у селі Затурці.Довідково: Штраф за перевищення швидкості становить: за перевищення швидкості більше ніж на 20 км/год — 340 грн; більше ніж на 50 км/год — 1700 грн.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію