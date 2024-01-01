Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 28 листопада





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Прогноз погоди на 28 листопада



Луцьк



Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень дощ. Вночі та вранці туман. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 5-7° тепла.



Область



Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень дощ. Вночі та вранці туман. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 3-8° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 28 листопада.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень дощ. Вночі та вранці туман. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 5-7° тепла.Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень дощ. Вночі та вранці туман. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 3-8° тепла.

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