Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 28 листопада
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 28 листопада.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 28 листопада
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень дощ. Вночі та вранці туман. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 5-7° тепла.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень дощ. Вночі та вранці туман. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 3-8° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 28 листопада
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень дощ. Вночі та вранці туман. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 5-7° тепла.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень дощ. Вночі та вранці туман. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 3-8° тепла.
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