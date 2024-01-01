Прем′єр Словаччини Фіцо поїде до Москви святкувати 9 травня на запрошення путіна

Роберт Фіцо прийняв запрошення російського лідера володимира путіна приїхати до Москви на офіційні урочистості з нагоди завершення Другої світової війни, яке росіяни відзначають 9 травня.



Про це повідомив Роберт Фіцо, пише



Прем’єр заявив, що лідер росії путін офіційно запросив його в гості, й він «із задоволенням прийняв» запрошення відвідати Москву.



Фіцо підкреслив роль Червоної Армії та Радянського Союзу в перемозі над фашизмом та у Другій світовій війні. За його словами, громадяни Словацької Республіки «з побожністю і повагою» згадують усі річниці та події, пов'язані зі звільненням своєї території Червоною Армією в 1944-1945 роках.



«Я як прем'єр-міністр Словацької Республіки маю великий інтерес до участі в офіційних урочистостях з нагоди перемоги над фашизмом, які відбудуться 9 травня 2025 року в Москві», — написав він.



Як пише словацьке видання Aktuality, Фіцо має стати першим представником Словаччини, який приїде до кремля з офіційним візитом від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Інші західні лідери також не їздять до москви. У липні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з путіним у Москві.



Раніше Фіцо заявив, що був би «дуже радий» приїхати в Москву у 2025 році для участі у відзначенні російського Дня перемоги.



Нагадаємо, раніше Фіцо заявив, що хоче відновлення «нормальних» відносин з росією, якщо війна в Україні завершиться під час каденції його уряду. На його думку, Євросоюз нібито потребує росії.



Перед тим він казав, що на боці України воюють нацисти, та відмовився надавати Києву військову допомогу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прем'єр-міністр Словаччиниприйняв запрошення російського лідераприїхати до Москви на офіційні урочистості з нагоди завершення Другої світової війни, яке росіяни відзначають 9 травня.Про це повідомив Роберт Фіцо, пише Громадське Прем’єр заявив, що лідер росії путін офіційно запросив його в гості, й він «із задоволенням прийняв» запрошення відвідати Москву.Фіцо підкреслив роль Червоної Армії та Радянського Союзу в перемозі над фашизмом та у Другій світовій війні. За його словами, громадяни Словацької Республіки «з побожністю і повагою» згадують усі річниці та події, пов'язані зі звільненням своєї території Червоною Армією в 1944-1945 роках.«Я як прем'єр-міністр Словацької Республіки маю великий інтерес до участі в офіційних урочистостях з нагоди перемоги над фашизмом, які відбудуться 9 травня 2025 року в Москві», — написав він.Як пише словацьке видання Aktuality, Фіцо має стати першим представником Словаччини, який приїде до кремля з офіційним візитом від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Інші західні лідери також не їздять до москви. У липні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з путіним у Москві.Раніше Фіцо заявив, що був би «дуже радий» приїхати в Москву у 2025 році для участі у відзначенні російського Дня перемоги.Нагадаємо, раніше Фіцо заявив, що хоче відновлення «нормальних» відносин з росією, якщо війна в Україні завершиться під час каденції його уряду. На його думку, Євросоюз нібито потребує росії.Перед тим він казав, що на боці України воюють нацисти, та відмовився надавати Києву військову допомогу.

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