Лучанина судитимуть за зґвалтування 16-річної дівчини

Волинянина судитимуть за зґвалтування неповнолітньої.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 35-річним жителем Луцька зґвалтування неповнолітньої (ч.3 ст. 152 КК України).За даними слідства, увечері 29 серпня 2024 року нетверезий чоловік, який був уже чотири рази судимий, у тому числі за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, зґвалтував 16-річну дівчину.Його одразу затримали і він перебуває під вартою, а невдовзі постане перед судом.Досудове розслідування здійснювалося із дотриманням міжнародних стандартів правосуддя, дружнього до дітей.Зауважимо, що санкцією ч.3 ст. 152 КК України за зґвалтування неповнолітньої особи передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.