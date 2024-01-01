Лучанина судитимуть за зґвалтування 16-річної дівчини
Сьогодні, 16:05
Волинянина судитимуть за зґвалтування неповнолітньої.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 35-річним жителем Луцька зґвалтування неповнолітньої (ч.3 ст. 152 КК України).
За даними слідства, увечері 29 серпня 2024 року нетверезий чоловік, який був уже чотири рази судимий, у тому числі за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, зґвалтував 16-річну дівчину.
Його одразу затримали і він перебуває під вартою, а невдовзі постане перед судом.
Досудове розслідування здійснювалося із дотриманням міжнародних стандартів правосуддя, дружнього до дітей.
Зауважимо, що санкцією ч.3 ст. 152 КК України за зґвалтування неповнолітньої особи передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 35-річним жителем Луцька зґвалтування неповнолітньої (ч.3 ст. 152 КК України).
За даними слідства, увечері 29 серпня 2024 року нетверезий чоловік, який був уже чотири рази судимий, у тому числі за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, зґвалтував 16-річну дівчину.
Його одразу затримали і він перебуває під вартою, а невдовзі постане перед судом.
Досудове розслідування здійснювалося із дотриманням міжнародних стандартів правосуддя, дружнього до дітей.
Зауважимо, що санкцією ч.3 ст. 152 КК України за зґвалтування неповнолітньої особи передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.
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