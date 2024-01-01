У Луцьку попрощалися з двома Героями, які загинули, захищаючи Україну

У Луцьку поховали захисників, які загинули, захищаючи Україну.Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Сьогодні, 27 листопада, у Луцьку поховали двох військовослужбовців, які загинули на території Запорізької та Харківської областей, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України. Героїввідспівали у кафедральному соборі Святої Трійці, ау соборі Всіх Святих землі Волинської.Провести Героїв в останню дорогу прийшли заступник Луцького міського голови Ірина Чебелюк та секретар Луцької міської ради Юрій Безпятко, родини та побратими військовослужбовців, а також чимало лучан.Лучанин Дудка Сергій Володимирович (25.11.1992 року народження) загинув 13 листопада під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Нестерянка Запорізької області.Лучанин Веремчук Сергій Іванович (21.09.1980 року народження) загинув 20 листопада під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Петропавлівка Харківської області.Поховали Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.