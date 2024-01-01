У Луцьку попрощалися з двома Героями, які загинули, захищаючи Україну
Сьогодні, 15:09
У Луцьку поховали захисників, які загинули, захищаючи Україну.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Сьогодні, 27 листопада, у Луцьку поховали двох військовослужбовців, які загинули на території Запорізької та Харківської областей, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України. Героїв Сергія Дудку відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці, а Сергія Веремчука у соборі Всіх Святих землі Волинської.
Провести Героїв в останню дорогу прийшли заступник Луцького міського голови Ірина Чебелюк та секретар Луцької міської ради Юрій Безпятко, родини та побратими військовослужбовців, а також чимало лучан.
Лучанин Дудка Сергій Володимирович (25.11.1992 року народження) загинув 13 листопада під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Нестерянка Запорізької області.
Лучанин Веремчук Сергій Іванович (21.09.1980 року народження) загинув 20 листопада під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Петропавлівка Харківської області.
Поховали Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Сьогодні, 27 листопада, у Луцьку поховали двох військовослужбовців, які загинули на території Запорізької та Харківської областей, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України. Героїв Сергія Дудку відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці, а Сергія Веремчука у соборі Всіх Святих землі Волинської.
Провести Героїв в останню дорогу прийшли заступник Луцького міського голови Ірина Чебелюк та секретар Луцької міської ради Юрій Безпятко, родини та побратими військовослужбовців, а також чимало лучан.
Лучанин Дудка Сергій Володимирович (25.11.1992 року народження) загинув 13 листопада під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Нестерянка Запорізької області.
Лучанин Веремчук Сергій Іванович (21.09.1980 року народження) загинув 20 листопада під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Петропавлівка Харківської області.
Поховали Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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